الحلف الأطلسي يعلن التوصل إلى اتفاق تركي يوناني لبدء محادثات بشأن أزمة التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

فرقاطة تابعة للبحرية التركية تنطلق من مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا، 13 مايو 2019.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز. وعقب الإعلان، أعلنت أثينا مساء الخميس على لسان وزير خارجيتها أن "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع".

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توصلت اليونان وتركيا إلى اتفاق لبدء مباحثات بهدف تفادي أية مواجهات بينهما في المتوسط ، على خلفية عمليات التنيقب عن الغاز، وفقا لما أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وأكد ستولتنبرغ أن المحادثات سيتم عقدها في مقر الحلف، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.

وفي وقت لاحق من مساء الخميس، أعلنت اليونان أنه لا وجود لمحادثات مقرّرة بينها وبين تركيا، نافية بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنّ "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع".

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ويرتفع منسوب التوتر حيال أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز في المنطقة والتي تعتبرها كل من اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما. ونشر الطرفان سفنا حربية في استعراض للقوة، ما عزز المخاوف من احتمال اندلاع نزاع عن طريق الخطأ.

"من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري"

وأفاد ستولتنبرغ في بيان "بعد المحادثات التي أجريتها مع قادة اليونان وتركيا، اتفق البلدان الحليفان (المنضويان في حلف الأطلسي) على الدخول في محادثات تقنية في مقر حلف شمال الأطلسي لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط".

وأضاف أن "تركيا واليونان حليفان قيّمان وحلف شمال الأطلسي منصة مهمة للتشاور بشأن جميع القضايا التي تؤثر على أمننا المشترك".

وبينما يتوقع أن تكون طبيعة المحادثات تقنية عسكرية، إلا أنه من المستبعد أن تثمر عن حل كامل للخصومة طويلة الأمد والمعقّدة بين اليونان وتركيا. لكن يأمل المراقبون في أن تفسح المجال على الأقل أمام مزيد من المحادثات.

وتأتي المحادثات بعدما حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الطرفين على خفض منسوب التوتر وفتح القنوات الدبلوماسية للتخفيف من حدة الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب

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