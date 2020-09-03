دوري الأمم الأوروبية: غايا ينقذ إسبانيا من الخسارة أمام الألمان

توماس كيينتسله ا ف ب/ا ف ب

لاعبو المنتخب الاسباني يحتفلون بهدف التعادل في مرمى ألمانيا (1-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في شتوتغارت في الثالث من أيلول/سبتمبر 2020.

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شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب)

أنقذ مدافع فالنسيا خوسي لويس غايا منتخب بلاده إسبانيا من الخسارة أمام مضيفه الألماني بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل الخميس في شتوتغارت في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وكان المنتخب الألماني في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة بهدف لمهاجم تشلسي الانكليزي الجديد تيمو فيرنر (51)، لكن غايا نجح في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة الرسمية الأولى بين "لا روخا" والمانشافت بطل مونديال 2014 منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب افريقيا.

كما كانت المباراة الأولى لمدرب اسبانيا لويس انريكي منذ عودته الى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترة ثانية بعد اولى بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019 قرر التوقف بعدها بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقا.

© 2020 AFP