ريبورتاج: كيف ينظر الشارع التونسي للحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

بعد شهر من الأخذ والرد، منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي، فكيف يرى الشارع التونسي هذه التركيبة الحكومية الجديدة؟ وقد شكك البعض في مدى نجاح هذه الحكومة وقدرتها على تحقيق التوافق المرجو بين جميع الحركات السياسية. غير أن تشكيل حكومة ثالثة في أقل من عام، هز ثقة الشارع فالبعض لا يتوقع من هذه الحكومة تغييرا، والبعض الآخر يرى أن الأمل في الكفاءات التي تتكون منها. ويظل الامتحان الأكبر أمام المشيشي هو كسب الكتل البرلمانية لتحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.