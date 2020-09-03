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سوريا: "هيئة تحرير الشام" توقف عمر ديابي المسؤول عن تجنيد عدد كبير من الجهاديين الفرنسيين

صورة للصحافي وسيم نصر © فرانس24

أوقفت "هيئة تحرير الشام" الناشطة في منطقة إدلب عمر ديابي، المعروف بعمر أومسن، الأحد في مدينة حارم، وبرفقته ثلاثة جهاديين فرنسيين، وذلك على خلفية "مبادرة صلح" مع جهاديين من الحزب الإسلامي التركستاني الناشط في المنطقة، وفق ما يشرحه صحافي فرانس24 وسيم نصر. وتؤكد عدة مصادر محلية أن أسباب التوقيف، تعود لنية "هيئة تحرير الشام" ضبط الأمور في منطقة سيطرتها بإيعاز من تركيا، التي تريد المحافظة على ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع الجانب الروسي، عبر لجم الحركات الجهادية التي ما زالت تحافظ على نوع من الاستقلالية.