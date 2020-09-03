طواف فرنسا: الكازخستاني لوتسينكو ينتزع بطولة المرحلة السادسة والبريطاني يايتس يحتفظ بالقميص الأصفر

الدراج الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو، خلال فوزه بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا للدراجات بين لو تيل ومونت إيغوال، 3 سبتمبر 2020

تمكن الكازخستاني أليكسي لوتسينكو الخميس من انتزاع بطولة المرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، المقامة في جبال سيفين، فيما حافظ البريطاني آدم يايتس (فريق ميتشيلتون) على القميص الأصفر.

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في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، تقدم الكازخستاني أليكسي لوتسينكو الخميس على منافسيه ضمن المرحلة السادسة من السباق المقامة في جبال سيفين فيما حافظ البريطاني آدم يايتس (فريق ميتشيلتون) على القميص الأصفر.

ووصل المرشحون للفوز ضمن مجموعة واحدة خلف الفرنسي جوليان ألافيليب المنطلق بسرعة في المئة متر الأخيرة، بعد ثلاث دقائق من اجتياز لوتسينكو خط نهاية المرحلة السادسة التي ترتفع 1560 مترا عن سطح البحر.

أقل من دقيقة

وتقدم لوتسينكو على الإسباني خيسوس هيرادا الذي جرد من لقبه بطلا لإسبانيا جراء حادث ميكانيكي، باقل من دقيقة، وبفارق حوالي دقيقتين على البلجيكي غريغ فان أفرمايت والأمريكي نيلسون باوليس.

ونجح لوتسينكو بطل العالم للناشئين عام 2012 (توج أمام بريان كوكار) في الفوز بإحدى المراحل للمرة الأولى في النسخة الحالية لطواف فرنسا وذلك في مشاركته الخامسة، علما أنه سبق لهذا الدراج الذي يرعاه ألكسندر فينوكوروف مدير الفريق الكازخستاني أن فاز بإحدى مراحل سباق فويلتا الإسباني عام 2017.

الدراج الوحيد الذي تمكن من تسجيل اسمه في قائمة الفائزين بإحدى مراحل طواف فرنسا

وخلف لوتسينكو مواطنه فينوكوروف، الدراج الوحيد الذي تمكن من تسجيل اسمه في قائمة الفائزين بإحدى مراحل طواف فرنسا، وذلك بعد عشرة أعوام من إنجاز "فينو" الذي توج بعد عامين بطلا أولمبيا، علما أن مسيرته تخللت أيضاً إقصاءه من طواف فرنسا عام 2007 بسبب تناوله للمنشطات.

وعلق لوتسينكو على الإنجاز الذي حققه بالقول "هذا الانتصار مهم جدا بالنسبة لي، فنحن في طواف فرنسا. بالنسبة لدراج، هو أمر استثنائي".

وأردف قائلا "برأيي، هو أجمل انتصار في مسيرتي. لقد تحدثنا عن الأمر في الحافلة، وقد قال لنا ألكسندر فينوكوروف (مدير فريق أستانا) إنه يتوجب علينا أن نحاول القيام بشيء ما. لقد نجحت الخطة التي وضعناها وقد وجدت نفسي في المقدمة برغم قوة المنافسين".

وختم قائلا "في الأمتار الأخيرة كنت مقتنعا أنني سأفوز، ولكن عندما سمعت أن خيسوس هيرادا كان يتخلف عني بفارق 25 ثانية، شعرت بالخوف للحظات. ولكني سريعا أيقنت قدرتي على فعل ذلك (الفوز)".

واعتمد لوتسينكو استراتيجية ناجحة لإحراز لقب هذه المرحلة بعدما تمكن من التقدم على مطارده المباشر الدراج الواعد نيلسون باوليس (24 عاما)، قبل أربعة كيلومترات من قمة لوزيت، وقبل 16 كيلومترا من خط النهاية.

ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو 4:32,34 ساعات

2- الإسباني خيسوس هيرادا بفارق 55 ثانية

3- الأمريكي نيلسون باوليس بفارق 2,17 دقيقة

4- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 2,52 د

5- الهولندي بوكي موليما بفارق 2,53 د

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- البريطاني آدم يايتس 27:03,57 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 3 ث

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7 ث

4- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 9 ث

5- الكولومبي إيغان برنال بفارق 13 ثانية

فرانس24/ أ ف ب

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