غارة إسرائيلية تستهدف مطارا عسكريا وسط سوريا ولا خسائر بحسب دمشق

© مناحيم كاهانا/أ ف ب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ صوب مطار التيفور العسكري وسط سوريا وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت معظمها ولم تتسبب هذه الصواريخ سوى في خسائر مادية. وتعتبر هذه الغارة الإسرائيلية الثانية في غضون أسبوع بعد غارة أولى الاثنين ضد قوات النظام خلفت 11 قتيلا.

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أعلنت دمشق أنّ سلاح الجو الإسرائيلي استهدف ليل الأربعاء مطارا عسكريا في وسط سوريا بعدد من الصواريخ، مؤكّدة أنّ دفاعاتها الجويّة تصدّت للصواريخ وأسقطت القسم الأكبر منها ولم يسقط قتلى ولكن كانت هناك بعض الخسائر المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله إنّ "طيران العدو الإسرائيلي أطلق رشقة صواريخ باتجاه مطار التيفور وقد تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

بدوره أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه في بريطانيا أنّ مطار "تي-فور" العسكري الواقع في ريف حمص تعرّض "لقصف جوّي يرجّح أنّه إسرائيلي"، من دون مزيد من التفاصيل.

وهذه ثاني غارة جوية إسرائيلية على سوريا هذا الأسبوع، إذ شنّت إسرائيل ليل الاثنين ضربات جوية مماثلة على مواقع عسكرية لقوات النظام ولميليشيات متحالفة معها أوقعت 11 قتيلا، وفقا للمرصد.

وبحسب المرصد فإنّ القتلى هم ثلاثة من قوات النظام وسبعة من المسلحين الموالين لإيران، من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى قتيلة مدنية واحدة.

وطال القصف الإسرائيلي ليل الاثنين، وفق المرصد، مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب غرب دمشق وأخرى لمجموعات موالية لإيران بينها حزب الله اللبناني في ريف درعا الشمالي في جنوب سوريا.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل شنّها غارات في سوريا، إلا أنّها تكرّر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات طهران، الداعمة لدمشق، لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأحد بالردّ على مقتل أحد عناصره في سوريا في يوليو/تموز. وقال في كلمة متلفزة "على الإسرائيلي أن يفهم: عندما تقتل أحد مجاهدينا، سنقتل أحد جنودك".

فرانس 24 / أ ف ب

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