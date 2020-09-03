فيروس كورونا: 26 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في العالم وعدد الوفيات يناهز 900 ألف

© مازن مهدي/ أ ف ب

أصاب فيروس كورونا حوالى 26 مليونا وعشرة آلاف شخص في العالم وخلف 861770 وفاة بحسب إحصاء أجرته وكالة أنباء رويترز. وسجلت 210 دولة إصابات بالفيروس منذ ظهوره في الصين في في ديسمبر/كانون الأول 2019. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تسجيلا لإصابات بستة ملايين و122 ألفا ثم البرازيل بثلاثة ملايين إصابة.

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26 مليونا وعشرة آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما توفي 861770 جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و122 ألفا و77 إصابة، و185754 وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و997 ألفا و865 إصابة و123780 وفاة.

وفي المركز الثالث جاءت الهند حيث سجلت ثلاثة ملايين و769 ألفا و523 إصابة و66333 وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليونا و5000 حالة إصابة، و17414 وفاة.

فرانس 24/ رويترز

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