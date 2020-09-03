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ما هو غاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي استخدم لتسميم المعارض الروسي نافالني ؟

محقق يرتدي بدلة واقية وقفازات وقناع أثناء تحليله لغاز "نوفيتشوك" السام، بشارع روليستون، جنوب إنكلترا، في 6 يوليو 2018 © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فايزة قارح 3 دقائق

يعتبر غاز "نوفيتشوك" غاز أعصاب سام يؤدي إلى الاختناق ثم الموت خلال ساعات. وتم تطوير هذا الغاز من قبل الاتحاد السوفياتي في السبعينيات ثم تم اكتشافه من قبل العالم أجمع في عام 2018 حين استخدم لقتل العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته لوليا في المملكة المتحدة. ويحاول المحللون معرفة ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم باستخدام هذا الغاز ضد مواطنيه. ووجهت بالفعل اتهامات لعملاء روس لاستخدامهم هذا الغاز للتخلص من عناصر من المعارضة الروسية.