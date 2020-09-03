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مقتل رجل أسود على يد الشرطة في واشنطن

نشرت في:

متظاهرة مناهضة للعنصرية في واشنطن، 4 تموز/يوليو 2020
متظاهرة مناهضة للعنصرية في واشنطن، 4 تموز/يوليو 2020 خوسيه لويس ماغانا ا ف ب
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واشنطن (أ ف ب)

قتل رجل أسود الأربعاء في واشنطن على يد شرطة المدينة فيما تشهد الولايات المتحدة حركة تاريخية ضد العنصرية وعنف القوات الأمنية.

وقالت السلطات إن عناصر من الشرطة كانوا موجودين في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بعد الساعة 16,00 بقليل (20,00 ت غ) للتحقيق في تقارير عن "مسلحين في سيارة".

وأوضح قائد شرطة العاصمة الأميركية بيتر نيوزهام خلال مؤتمر صحافي "عندما اقتربوا من السيارة، حاول بعض الأشخاص الفرار على الأقدام وأطلق شرطي النار من سلاحه" ما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأضاف "نعتقد أنه كان يحمل سلاحا في ذلك الوقت" مؤكدا العثور على قطعتي سلاح في مكان الحادث.

وأوضح ترايون وايت وهو نائب محلي لوسائل إعلام إن الضحية "شاب أميركي من أصل إفريقي" مطالبا بنشر الصور التي التقطتها كاميرات الشرطة.

وقال فرع حركة "حياة السود مهمة" في واشنطن "لن يفلتوا من هذا (الحادث) لا تدعوا وسائل الإعلام تخنق هذه القضية" داعيا إلى التظاهر في المكان.

وياتي هذا الحادث بعد أشهر من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة، وبعد يومين فقط من إطلاق شرطة لوس أنجليس النار على أميركي من أصل إفريقي كان يقود دراجة هوائية.

© 2020 AFP

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