الدوري الاميركي للمحترفين: رابتورز يسقط سلتيكس بثلاثية قاتلة وكليبرز يتقدم على دنفر

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ميامي (أ ف ب)

بسلّة ثلاثية قاتلة مع انتهاء الوقت، منح البريطاني أوي جي أنونوبي الفوز لتورونتو رابتورز حامل اللقب بنتيجة 104-103 على بوسطتن سلتيكس ليقلق الفارق الى 1-2 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الاميركي لكرة السلة، في حين تقدم لوس انجليس كليبرز 1-صفر على دنفر ناغتس في نصف نهائي الغربية بفوز كبير 120-97.

وفي نهاية مثيرة للمباراة الاولى، منح دانيال تايس التقدم لسلتيكس 103-101 بثنائية من تحت السلة قبل 0,5 ثانية من النهاية.

لكن بعد الوقت المستقطع، مرر كايل لوري مرر كرة طويلة من التماس فوق كل اللاعبين الى الجانب الآخر نحو أو جي أنونوبي الذي سدد من خلف القوس مع صافرة النهاية مانحا الفوز لرابتورز وسط فرحة جنونية من زملائه.

وقال أنونوبي النيجيري الاصل (23 عاما) بعد اللقاء "توقعت أن تنجح المحاولة. لا أسدد وأنا أحاول إهدارها ... لم أكن متفاجئا".

وتفادى رابتورز التأخر بنتيجة صفر-3، إذ لم ينجح أي فريق في تاريخ الدوري في تعويض هذا التأخر والفوز بالسلسلة.

وقال لوري الذي كان افضل مسجل في صفوف رابتورز مع 31 نقطة وست متابعات وثماني تمريرات حاسمة "التمريرة لم تكن مهمة. أو جي نجح في التسديدة. كل الثناء يجب أن يكون للتسديدة، إنها صعبة جدا. إمنحوا أو جي الثناء".

وفي المباراة الأخرى، سجل كواهي لينارد 29 نقطة، الاعلى في المباراة، ليقود كليبرز الى فوز كبير 120-97 على دنفر ناغتس في اولى مباريات الفريقين في نصف نهائي الغربية.

ونجح أفضل لاعب في نهائي العام الماضي مع رابتورز بـ12 محاولة من اصل 16 في المباراة، فيما اضاف بول جورج 19 نقطة وماركوس موريس 18.

أما من جانب ناغتس، كان نيكولا يوكيتش الافضل مع 15 نقطة، فيما نجح كليبرز بالحد من خطورة الكندي جمال موراي الذي اكتفى بـ12 نقطة وست متابعات هو الذي يبلغ معدله في البطولة 31,6 نقطة وسجل 50 نقطة في مباراتين في سلسلة الدور الاول امام يوتا جاز.

© 2020 AFP