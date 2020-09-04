الدوري الاميركي للمحترفين: مورانت افضل لاعب مبتدئ

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

اختير نجم ممفيس غريزليز الشاب جا مورانت افضل لاعب مبتدئ (روكي) في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خلال العام الحالي، كما اعلنت رابطة الدوري الخميس.

حلّ مورانت في المركز الاول 99 مرة من اصل 100 وحصل على 498 صوتا، وبات ثاني لاعب من ممفيس غريزليز يحصل عل هذا اللقب منذ ان سبقه الاسباني باو غاسول عام 2002.

اما جناح نيو اورليانز بيليكانز زيون وليامسون والرقم واحد في اختيارات الدرافت عام 2019 فحصل على المرتبة الاولى مرة واحدة، لكنه حل في المركز الثالث مع 140 صوتا مقابل 204 اصوات لصانع العاب ميامي هيت كندريك نان.

واعتمد في التصويت على مباريات الموسم العادي التي لعبت حتى الحادي عشر من اذار/مارس قبل ان تتوقف بسبب جائحة كورونا. وفي تلك الفترة سجل مورانت معدلا مقداره 16,6 نقطة و6,9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

ولدى استئناف الدوري في "فقاعة" اورلاندو لم يخيّب الآمال وسجل 35 نقطة (رقم قياسي شخصي) في المباراة التي خسرها فريقه امام بورتلاند ترايل بلايزرز في الدور الفاصل المؤهل إلى البلاي اوف.

© 2020 AFP