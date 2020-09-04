النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقرر البقاء في نادي برشلونة

حسم اللاعب الأرجنتيني نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي الجمعة إشاعات رحيله عن النادي الكاتالوني معلنا بقاءه. وعلى الرغم من إبلاغ ميسي للنادي في 25 آب/أغسطس الماضي رغبته فسخ عقده من جانب واحد، إلا أنه قرر البقاء والالتزام بعقده مع نادي برشلونة حتى انتهائه في نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

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في مقابلة مع موقع "غول" الإلكتروني، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) الجمعة أنه سيبقى في نادي برشلونة الاسباني برغم إبلاغه في 25 آب/أغسطس الماضي رغبته فسخ عقده من جانب واحد.

وشهدت الأيام الماضية تجاذبات عدة بين الطرفين حول رغبة "البرغوث" بالانفصال عن فريقه، وقيمة البند الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعل او غير ساري المفعول.

وقرر النجم الأرجنتيني الالتزام بعقده مع النادي الكاتالوني حتى انتهائه في نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وقال النجم الأسطوري "لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي (...) سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل".

وتعد هذه النهاية الأسعد لجماهير الـ"بلاوغرانا" التي كانت تنتظر بترقب نهاية المباحثات بين الفريق القانوني لميسي والنادي الإسباني.

وعاشت الجماهير الكاتالونية منذ اللحظة الأولى لانتشار خبر رغبة ميسي في مغادرة الفريق، كابوسا حقيقيا إذ تظاهر العديد منهم أمام ملعب "كامب نو" لمطالبة اللاعب بالعودة عن قراره، سيما أنهم عاشوا أمرا مشابها عام 2017 عند رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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