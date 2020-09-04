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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز عشر مرات الحد المسموح به

نشرت في:

محطة بوشهر للطاقة النووية في احتفال رسمي 10 نوفمبر 2019.
محطة بوشهر للطاقة النووية في احتفال رسمي 10 نوفمبر 2019. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى.

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بلغ مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب نحو 2105 كلغ أي ما يتجاوز حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في  اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى، وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كلغ.

فرانس24/ أ ف ب 

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