الولايات المتحدة: بايدن يزور مدينة كينوشا ويلتقي عائلة شاب من أصل أفريقي جرح برصاص الشرطة

التقى المرشح الديمقراطي جو بايدن الخميس عائلة جايكوب بليك الشاب من أصل أفريقي الذي جرح برصاص الشرطة في ويسكنسون، في حادثة أشعلت احتجاجات غاضبة ضد العنصرية. وخلال زيارته الولاية الأمريكية الهامة للسباق الرئاسي، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع الضحية الذي أصيب بشلل دائم، واجتمع أيضا مع عدد من السكان في إحدى كنائس مدينة كينوشا.

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أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن خلال زيارة إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكنسون الخميس، أنه تحادث هاتفيا مع جايكوب بليك، المواطن من أصل أفريقي والذي أطلقت عليه الشرطة سبع رصاصات أصابته بشلل نصفي وأشعلت احتجاجات غاضبة ضد العنصرية.

وصرح نائب الرئيس السابق خلال لقائه في إحدى كنائس كينوشا أمام عدد من سكان المدينة "لقد أتيحت لي الفرصة لقضاء بعض الوقت مع جايكوب على الهاتف. لقد خرج من وحدة العناية المركزة. لقد تحدثنا لمدة 15 دقيقة".

محادثة بين بايدن وجايكوب

كما صرح بايدن "لقد قال لي إن ما من شيء سيهزمه، وإنه لن يستسلم سواء أمشي مرة أخرى أم لا".

وجرت المحادثة الهاتفية بين بايدن وبليك في مستهل زيارة بدأها بايدن إلى ولاية ويسكنسون والتقى خلالها أسرة هذا الرجل. كما قال بايدن "لقد أمضيت للتو ساعة أو أكثر مع العائلة".

وكان بايدن وزوجته جيل قد التقيا فور وصولهما إلى ويسكنسون، الولاية الرئيسية في الانتخابات المقبلة، بأسرة بليك. وجرى اللقاء في مطار ميلووكي حيث هبطت طائرة المرشح الديمقراطي وقد حضره محامون عن الأسرة وغاب عنه الصحافيون الذين لم يرد بايدن على أسئلتهم في المطار.

We need a president who will work to lower the temperature — not raise it. A president who will bring people together and find solutions to the challenges we face.



That's what I went to Kenosha to do today, and it's what I'll do every day in the White House. pic.twitter.com/dNenwVZjUg — Joe Biden (@JoeBiden) September 3, 2020

شلل مدى الحياة!!

وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب زار المدينة الثلاثاء لكنه لم يلتق بأسرة جايكوب بليك ولا حتى أتى على ذكر اسم هذا الشاب، وهو رب عائلة يبلغ من العمر 29 عاما وأصيب في 23 أغسطس/آب بسبع رصاصات في ظهره أطلقها عليه شرطي من مسافة قريبة وأمام أعين أبنائه الثلاثة خلال محاولته اعتقاله.

وحسب محامي بليك فإن موكله سيبقى مشلولا طوال العمر.

وفجرت هذه الواقعة موجة احتجاجات واسعة في المدينة تخللتها أعمال شغب وأججت حركة الغضب التاريخية التي أشعلتها وفاة جورج فلويد، الأمريكي الأفريقي الذي قضى اختناقا تحت ركبة شرطي في 25 مايو/أيار في مدينة مينيابوليس.

وكان ترامب قد أعلن أنه لن يزور أسرة بليك لأنها اشترطت أن يتم أي لقاء بينها وبين الرئيس بحضور محاميها.

"إنسانية بايدن"

وبعد لقاء أسرة بليك ببايدن أصدر وكيل الدفاع عن الأسرة المحامي بن كرامب بيانا أعلن فيه أن "جايكوب تحدث عن معاناته، ونائب الرئيس عبر عن تعاطفه".

وتابع البيان "كان جليا أن نائب الرئيس بايدن كان قلقا على مصيره. لقد برهن عن إنسانيته لجايكوب وعامله كشخص يستحق الاهتمام والصلاة".

كما أوضح المحامي أن بايدن تحدث وجها لوجه مع والد جايكوب بليك وشقيقتيه وشقيقه، بينما شاركت والدته في الاجتماع عبر الهاتف. وقال في هذا الصدد إن "الأسرة ممتنة لهذا الاجتماع وقد أثار الزوجان بايدن إعجابها الشديد لأنهما برهنا عن مثل هذا القدر من الالتزام والاستعداد للاستماع".

فرانس24/ أ ف ب

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