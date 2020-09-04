بطولة إسبانيا: ميسي يقرر البقاء في برشلونة

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

الارجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بهدفه ضد نابولي الايطالي في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا اوروبا في 8 آب/أغسطس 2020

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مدريد (أ ف ب)

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) الجمعة أنه سيبقى في نادي برشلونة الاسباني برغم ابلاغه في 25 آب/أغسطس الماضي رغبته فسخ عقده من جانب واحد، وذلك في مقابلة مع موقع "غول" الالكتروني.

وشهدت الأيام الماضية تجاذبات عدة بين الطرفين حول رغبة "البرغوث" بالانفصال عن فريقه، وقيمة البند الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعل او غير ساري المفعول.

وقرر النجم الأرجنتيني الإلتزام بعقده مع النادي الكاتالوني حتى انتهائه في نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وقال النجم الأسطوري "لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي (...) سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت اريد الرحيل".

وتعد هذه النهاية الأسعد لجماهير الـ"بلاوغرانا" التي كانت تنتظر بترقب نهاية المباحثات بين الفريق القانوني لميسي والنادي الإسباني.

وعاشت الجماهير الكاتالونية منذ اللحظة الأولى لانتشار خبر رغبة ميسي في مغادرة الفريق، كابوسا حقيقيا إذ تظاهر العديد منهم أمام ملعب "كامب نو" لمطالبة اللاعب بالعودة عن قراره، سيما انهم عاشوا امرا مشابها عام 2017 عند رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

© 2020 AFP