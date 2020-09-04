ترامب يطالب إيران بعدم إعدام مصارع أدين بقتل موظف خلال احتجاجات 2018

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

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واشنطن (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال "أعمال شغب" جرت في جنوب البلاد في صيف 2018.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن المصارع السابق نويد أفكاري أدين "بالقتل العند" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 آب/أغسطس 2018 وقتله.

وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وذكت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين أن عددا من المباني الدينية تعرض لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة".

وأضاف الرئيس الأميركي "أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".

وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّ المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحافية نشرت في الخارج أنّ إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ونفى موقع "ميزان" الأربعاء هذه الاتهامات.

وحصل أفكاري على تطبيق إنستغرام على دعم شخصيات إيرانية وأجنبية تطالب بإلغاء العقوبة التي صدرت بحقه.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية التي أعلنت نبأ صدور الحكم على أفكاري، عن محاميه حسن يونسي قوله إنه تمت المصادقة على الحكم الصادر على موكله لذلك لا يمكن أن يجري استئناف.

وأضافت أن المحامي تقدم مع ذلك بطلب استئناف أمام المحكمة نفسها بهدف الحصول على محاكمة جديدة استنادا إلى معلومات جديدة أُحيلت إلى المحكمة.

ودان يونسي في تغريدة على تويتر بالحكم الذي صدر في غياب أدلة على حد قوله. لكن موقع "ميزان" يؤكد أن تسجيلات كاميرات المراقبة سمحت بتأكيد أن أفكاري هو مرتكب جريمة القتل.

وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقلّ عن 251 مداناً، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.

لكنّ المنظمة الحقوقية نوّهت مع ذلك في تقريرها إلى أنّ "عدد الإعدامات المسجّلة" في إيران في 2019 "انخفض إلى النصف" مقارنة بعام 2018.

© 2020 AFP