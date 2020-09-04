ترامب يعلن اتفاقا على "تطبيع اقتصادي" بين صربيا وكوسوفو

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب متوسطا في البيت الابيض رئيس وزراء كوسوفو والرئيس الصربي في الرابع من ايلول/سبتمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن صربيا وكوسوفو اتفقتا على "تطبيع اقتصادي" اثر محادثات في البيت الابيض استمرت يومين.

وقال ترامب في المكتب البيضوي إن "صربيا وكوسوفو تعهدتا تطبيعا اقتصاديا"، من دون تفاصيل اضافية عن ماهية هذا الاتفاق.

واضاف "هذا فعلا تاريخي" في حضور الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي.

واعتبر فوتشيتش أن ترامب "قام بعمل ممتاز" داعيا اياه الى زيارة صربيا.

وترفض بلغراد الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي اعلن العام 2008 بعد حرب خلفت 13 الف قتيل اواخر تسعينات القرن الفائت.

وتحظى صربيا بدعم روسيا والصين، في حين أن الولايات المتحدة كانت بين أولى الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال.

© 2020 AFP