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ريبورتاج: طوابير لا تنتهي أمام مراكز الكشف عن فيروس كورونا في باريس وضواحيها

صورة ملتقطة عن الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع 3 دقائق

تثير طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز التحاليل الطبية في باريس وضواحيها حالة من القلق والتذمر، لدى الراغبين في الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها. وغالبا ما يتم إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل كوفيد-19 بدون موعد، كما أنها مجانية ومفتوحة أمام الجميع. لكن الأمر بدا أكثر طولا خاصة في الأسبوع الأول بعد عودة التلاميذ إلى المدارس. ومن أجل تلبية الطلب المتزايد، اعتمدت بلدية باريس نقاطا لإجراء فحوصات بهدف اختبار أكبر عدد ممكن من الأشخاص من بين مليوني باريسي و5 ملايين من سكان منطقة "إيل دو فرانس".