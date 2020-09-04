فلاشينغ ميدوز: وليامس ومدفيديف الى الدور الثالث وانتهاء مشوار موراي

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نيويورك (أ ف ب)

واصلت الاميركية سيرينا وليامس مشوارها نحو لقب سابع في فلاشينغ ميدوز، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغها الدور الثالث، أسوة بالروسي دانييل ميدفيديف وصيف العام الماضي فين حين توقف مشوار البريطاني أندي موراي عند الدور الثاني.

وتفوقت وليامس المصفنة ثالثة في البطولة على الروسية مارغاريتا غاسباريان 6-2 و6-4 على ملعب آرثر آش الرئيسي امام مدرجات فارغة، فيما تغلب مدفيديف المصنف ثالثا في البطولة بسهولة على الاسترالي كريستوفر اوكونيل 6-3، 6-2 و6-4، في حين خرج موراي بثلاث مجموعات نظيفة امام الكندي فيليكس اوجيه-ألياسيم 6-2، 6-3 و6-4.

ونجحت وليامس في حسم المجموعة الاولى بسهولة، الا انها خسرت شوط ارسالها مرتين في الثانية قبل ان تستجمع قواها وتكسر ارسال منافستها في الشوط الاخير وتحسمها 6-4.

وقالت وليامس (38 عاما) "أنا سعيدة بالتأهل وأحاول التركيز على الدور المقبل".

وتلتقي وليامس الطامحة الى لقبها الكبير رقم 24 لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت، تاليا مع مواطتنتها سلوان حاملة لقب العام 2017 الفائزة على البلاروسية اولغا غوفورتسوفا 6-2 و6-2.

وانتهى مشوار موراي المصن 115 عالميا الذي خاض مباراة ماراتونية في الدور الاول استمرت اربع ساعات و38 دقيقة معوضا تأخره بمجموعتين، امام اوجيه-الياسيم المصنف 15 في البطولة الذي حقق 24 ارسالا ساحقا و52 ضربة رابحة.

وقال الكندي الشاب (20 عاما) المصنف 21 عالميا "شعرت ان كل شيء يسير بشكل صحيح طيلة المباراة".

كما فاز مدفيديف المصنف خامسا عالميا بسهولة على الاسترالي كريتسوفر اوكونيل 6-3، 6-2 و6-4 ليضرب موعدا مع الاميركي جي.جي وولف الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة.

وقال الروسي "نعم، اللعب ضد أميركي في الولايات المتحدة من دون جماهير هو افضلية. هذا امر طبيعي".

وتابع "لقد كانت مباراة عظيمة. ما من شيء مميز (لأقوله)، أنا فقط سعيد بالفوز بثلاث مجموعات".

هذا وتأهلت البلاروسية فيكتوريا ازارنكا ايضا بفوز سهل على مواطتنها اريانا سابالنكا 6-1 و6-3.

وقالت حاملة لقب استراليا المفتوحة مرتين والتي حلت وصيفة في فلاشينغ ميدوز عامي 2012 و2013 "الثقة تأتي قبل الفوز. إذا آمنت بنفسك وعملك، فأنا تملك الثقة ومن ثم النتائج تأتي كتأكيد على عملك الجاد".

© 2020 AFP