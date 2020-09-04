مقتل سبعة مدنيين في شمال الكاميرون في تفجير انتحاري

اودو مارتي ا ف ب/AFP/ارشيف

شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا في نيجيريا في 2 آب/اغسطس 2019

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ياوندي (أ ف ب)

قتل سبعة مدنيين في أقصى شمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا الثلاثاء في تفجير انتحاري نفّذه فتى جهادي، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وبعثة الأمم المتحدة الخميس.

وأوضح ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه أنّ الانتحاري فجّر عبوة ناسفة كانت بحوزته في قرية كويابي وسط نازحين فرّوا إليها إثر هجوم شنّه جهاديون على قريتهم.

وقال الضابط "عندما هاجم مقاتلو بوكو حرام القرية فرّ منها الناس لكنّ فتى يحمل متفجرات لحق بهم وفجّر نفسه وسط الحشد".

ولا تفرّق السلطات الكاميرونية بين جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن الجماعة النيجيرية الإسلامية المتطرّفة.

بدورها، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بياناً أدانت فيه "بشدّة هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 14 آخرين في قرية كويابي".

وفي الأشهر الأخيرة زادت بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من وتيرة هجماتهما التي تستهدف الجنود والمدنيين على حدّ سواء في أقصى شمال الكاميرون والمناطق المتاخمة لنيجيريا وتشاد والنيجر، حول بحيرة تشاد.

والأسبوع الماضي قتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية في بحيرة تشاد في هجوم شنّه مسلّحون جهاديون ردّاً على قرار الجزيرة الواقعة قرب نيجيريا التوقّف عن تزويد الجهاديين بالمؤن.

© 2020 AFP