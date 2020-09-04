هل البحرين على وشك إعلان التطبيع مع إسرائيل؟
نشرت في:
سلط خالد الغرابلي الضوء على دقة الإعلان الإسرائيلي بشأن تحديد اسم البلد العربي الذي من المتوقع أن ينتهج نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويذكر الغرابلي أن المسؤولين الإسرائيليين قاموا هذه المرة بتحديد توقيت الإعلان حيث ذُكر أنه سيتم إعلان التطبيع البحريني الإسرائيلي بعد الحفل الذي سيقام في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري احتفاء باتفاق السلام. ومن جهتها، أعلنت البحرين الخميس أنها ستسمح بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية للعبور من وإلى الإمارات.