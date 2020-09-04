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هل البحرين على وشك إعلان التطبيع مع إسرائيل؟

مداخلة الصحافي خالد الغرابلي بشأن قرار فتح البحرين حدودها الجوية أمام الطائرات من وإلى إسرائيل والإمارات © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : خالد الغرابلي 8 دقائق

سلط خالد الغرابلي الضوء على دقة الإعلان الإسرائيلي بشأن تحديد اسم البلد العربي الذي من المتوقع أن ينتهج نهج الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويذكر الغرابلي أن المسؤولين الإسرائيليين قاموا هذه المرة بتحديد توقيت الإعلان حيث ذُكر أنه سيتم إعلان التطبيع البحريني الإسرائيلي بعد الحفل الذي سيقام في البيت الأبيض منتصف الشهر الجاري احتفاء باتفاق السلام. ومن جهتها، أعلنت البحرين الخميس أنها ستسمح بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية للعبور من وإلى الإمارات.