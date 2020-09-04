هولندا: محكمة استئناف تدين زعيم اليمين المتشدد خيرت فيلدرز بتهمة "إهانة جماعية" لمغاربة

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

تم الجمعة تأييد إدانة الزعيم اليميني المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز بتهمة توجيه إهانة جماعية لمغاربة خلال تجمع في لاهاي عام 2014، لكنها برأته من تهمة أخرى هي التحريض على التمييز. واعتبرت محكمة استئناف هولندية أنه تم إثبات الإهانة الجماعية عندما دعا فيلدرز الحشد إلى "تقليل عدد المغاربة" الموجودين في البلاد.

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أيدت محكمة استئناف هولندية الجمعة إدانة الزعيم اليميني المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز بتهمة توجيه إهانة جماعية لمغاربة، لكنها برّأته من تهمة أخرى هي التحريض على التمييز.

وقال القاضي جي. إم. راينكينغ إن "المحكمة تعتبر أنه تم إثبات أن السيد فيلدرز مذنب بتوجيه إهانة جماعية" خلال تجمع في لاهاي عام 2014 عندما دعا الحشد إلى "تقليل عدد المغربيين" الموجودين في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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