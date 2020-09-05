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التوتر التركي اليوناني: أردوغان يقول إن بلاده مستعدة لتمزيق الخرائط والمعاهدات "المجحفة"

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : حسين أسد 5 دقائق

لا يزال التوتر يسود العلاقات التركية اليونانية على الرغم من محاولات حلف شمال الأطلسي الدفع في اتجاه محادثات بين الطرفين المتنازعين خصوصا حول الحدود البحرية والغاز. وفي هذا السياق قال مراسل فرانس24 في تركيا: "اليوم وبعدما أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل حلف شمال الأطلسي في التوصل إلى خلق حوار بين تركيا واليونان، قال إن تركيا كأمة مستعدة لجميع الاحتمالات وجاهزة لكل النتائج، وإن تركيا قوية ويمكنها تمزيق الخرائط والوثائق المجحفة في إشارة ربما إلى معاهدة سيفر". وأضاف حسين أسد "هناك حديث في وسائل الإعلام التركية المقربة من الحزب الحاكم عن سيناريو المواجهة بين تركيا واليونان أو تركيا وفرنسا".