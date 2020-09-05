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المغرب يحتضن جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 6 دقائق

كشفت مصادر إعلامية مغربية عن قرب استقبال المملكة لاجتماع هو الثاني من نوعه حول ليبيا ابتداء من يوم غد الأحد، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، للاتفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على المناصب السيادية. وفي السياق، قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي إن "ما تناولته الصحف المغربية صحيح جدا، فهناك اجتماع سيعقد غدا ما بين أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة، وذلك من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد المؤسسات" مضيفا "إنه اجتماع تمهيدي لاجتماعات قادمة في جنيف".