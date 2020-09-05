تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#لبنان
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
ريبورتاج

ريبورتاج: جراح تجميل يرمم الوجوه التي شوهها انفجار مرفأ بيروت

نشرت في:

نبيل حكيّم جراح تجميل وترميم الفك والوجهين في مستشفى أوتيل ديو في بيروت مع إحدى المصابين في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.
نبيل حكيّم جراح تجميل وترميم الفك والوجهين في مستشفى أوتيل ديو في بيروت مع إحدى المصابين في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
نص : ثمين الخيطان تابِع | زهرة بن ميلود
|
فيديو : ثمين الخيطان تابِع
3 دقائق

بعد شهر من الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، لا يزال نحو مئة جريح يرقدون في مستشفي "أوتيل ديو" في العاصمة اللبنانية الجريحة، وهم يسعون لمعالجة إصابات بالغة في الرأس أو الوجه. وسيحتاج بعضهم لسنتين على الأٌقل قبل أن تستعيد أعضائهم شكلها الطبيعي. ونقل موفدانا إلى لبنان، ثمين الخيطان وزهرة بن ميلود، عن جراح تجميل وترميم الفك والوجهين في المستشفى نبيل حكيم قوله: "لدينا الكثير من الإصابات في الوجه، لأن الناس كانوا في بيوتهم (عندما وقع الانفجار) وبعضهم كان قريبا من الأبواب والنوافذ، فرماهم الانفجار بعيدا أو وقعت عليهم أشياء ثقيلة".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.