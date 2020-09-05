ريبورتاج

ريبورتاج: جراح تجميل يرمم الوجوه التي شوهها انفجار مرفأ بيروت

نبيل حكيّم جراح تجميل وترميم الفك والوجهين في مستشفى أوتيل ديو في بيروت مع إحدى المصابين في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد شهر من الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، لا يزال نحو مئة جريح يرقدون في مستشفي "أوتيل ديو" في العاصمة اللبنانية الجريحة، وهم يسعون لمعالجة إصابات بالغة في الرأس أو الوجه. وسيحتاج بعضهم لسنتين على الأٌقل قبل أن تستعيد أعضائهم شكلها الطبيعي. ونقل موفدانا إلى لبنان، ثمين الخيطان وزهرة بن ميلود، عن جراح تجميل وترميم الفك والوجهين في المستشفى نبيل حكيم قوله: "لدينا الكثير من الإصابات في الوجه، لأن الناس كانوا في بيوتهم (عندما وقع الانفجار) وبعضهم كان قريبا من الأبواب والنوافذ، فرماهم الانفجار بعيدا أو وقعت عليهم أشياء ثقيلة".