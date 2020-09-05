بطولة إنكلترا: سيبايوس يبقى معارا مع أرسنال من ريال مدريد

اندرو بويرز تصوير مشترك/ا ف ب

سيبقى سيبايوس موسما ثانيا مع أرسنال معارا من ريال مدريد

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لندن (أ ف ب)

سيبقى لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس معارا لموسم ثان تواليا مع أرسنال الإنكليزي من ريال مدريد، بحسب ما أعلن الفريق اللندني الجمعة.

سجّل اللاعب الدولي هدفين في 36 مباراة مع "المدفعجية" الموسم الماضي، مساهما في احرز فريق مواطنه ميكل أرتيتا لقب الكأس المحلية.

قال أرتيتا "كان داني جزءا رئيسا من فريقنا الموسم الماضي، وانهاه بفورمة ممتازة".

تابع "أحب شغف داني والتزامه وهو لعب موهوب للغاية. نحن سعداء جميعا للترحيب به مجددا ونتطلع قدما لرؤيته يتابع اداءه".

ولن يكون سيبايوس (24 عاما)، لاعب ريال بيتيس بين 2014 و2017، متاحا لافتتاح مباريات ارسنال في الدوري أمام فولهام الصاعد في 12 الجاري، إذ يتوجب عليه الخضوع لحجر لأربعة عشر يوما بسبب بروتوكول بريطانيا الصحي للقادمين من إسبانيا.

وهذا التعاقد الثالث لأرسنال في فترة الانتقالات، بعد ضمان قدوم المدافع البرازيلي غابريال من ليل الفرنسي والجناح البرازيلي ويليان من جاره تشلسي.

© 2020 AFP