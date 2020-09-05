ترامب يأمر بوقف دورات لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية تنظمها وكالات فدرالية

© أ ف ب

مظاهرات ضد العنصرية في بروتلاند الأمريكية، في 29 أغسطس/آب 2020.

أعلن البيت الأبيض الجمعة في بيان أن الرئيس دونالد ترامب أمر بوضع حد لدورات لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية تنظمها وكالات فدرالية لأنها تشكل "دعاية تؤدي إلى الانقسام ومخالفة لمفاهيم أمريكا". ويأتي الأمر الرئاسي في وقت يسعى ترامب لجذب قاعدته الانتخابية من العمال البيض، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

إعلان اقرأ المزيد

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع حد لدورات لتدريب الموظفين على محاربة العنصرية، تنظمها وكالات فدرالية، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

اعتبر ترامب أن هذه الدورات تشكل "دعاية تؤدي إلى الانقسام ومخالفة لمفاهيم أمريكا".

مقتل ناشط مناهض للفاشية برصاص الشرطة بعد قتله مؤيدا لترامب 104000

وقال مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية إنه تلقى أمرا بـ"العمل على أن توقف الوكالات الفدرالية وتكف عن استخدام دولارات دافعي الضرائب لتمويل دورات دعاية مخالفة لمفاهيم أمريكا وتسبب الانقسام".

للمزيد- ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بمسؤولية أعمال العنف في البلاد

وأفاد البيت الأبيض في بيان: "وفقا لتقارير صحافية، طُلب من موظفي الفرع التنفيذي حضور دورات تدريب أُبلغوا خلالها بأن ’جميع الأشخاص البيض تقريبا يساهمون في العنصرية‘ أو يُطلب منهم القول إنهم ’يستفيدون من العنصرية‘".

وأضاف: "في بعض الحالات اعتبرت تلك الدورات التدريبية أن جذور هذه العنصرية مترسخة في الاعتقاد بأن أمريكا هي أرض الفرص أو الاعتقاد بأن الوظائف يجب أن تمنح للأشخاص الأكثر كفاءة".

ترامب ينفي أن يكون قد وصف جنودا قتلوا في الحرب العالمية الثانية بالفاشلين والمغفلين 105000

ويأتي الأمر الرئاسي في وقت يسعى ترامب لجذب قاعدته الانتخابية من العمال البيض، قبل ثمانية أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وهويخوض معركة انتخابية شاقة وسط انقسام في الرأي العام الوطني بشأن معاملة المواطنين غير البيض في الولايات المتحدة، وخصوصا من جانب الشرطة.

واندلعت احتجاجات في مدن أمريكية كبرى بعد مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

وندد ترامب، الذي يدفع باتجاه نهج متشدد في فرض القانون والنظام في الفترة التي تسبق انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بأولئك المتظاهرين واعتبرهم مثيري شغب عنيفين.

وتوجه هذا الأسبوع إلى كينوشا بولاية ويسكونسن، حيث أطلق شرطي أبيض النار على الأمريكي الإفريقي جايكوب بليك في الظهر عدة مرات ما تسبب له بشلل نصفي.

ولم يلتق ترامب ولم يتحدث مع عائلة الرجل خلال الزيارة، بل التقى مسؤولي تطبيق القانون وعاين الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات التي أعقبت حادثة إطلاق النار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك