دوري الأمم الأوروبية: البرتغال في غياب رونالدو تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز مستحق على كرواتيا

ميغل ريوبا ا ف ب/ا ف ب

مدافع البرتغال جواو كانسيلو (يمين) يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى كرواتيا في الجولة الاولى من دوري الأمم الأوروبية في بورتو في 5 ايلول/سبتمبر 2020.

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بورتو (البرتغال) (أ ف ب)

استهل المنتخب البرتغالي، في غياب نجمه كريستيانو رونالدو، حملة الدفاع عن لقبه بفوز مستحق على ضيفه الكرواتي 4-1 السبت في بورتو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل جواو كانسيلو (41) وديوغو جوتا (58) وجواو فيليكس (70) وأندريه سيلفا (90+4) اهداف البرتغال، وبرونو بيتكوفيتش (90+1) هدف كرواتيا.

ورغم غياب رونالدو بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى حيث تابع المباراة من المدرجات، قدم المنتخب البرتغالي أداء رائعا وكان بامكانه الفوز بنتيجة كبيرة بالنظر الى الفرص الكثيرة التي خلقها، لولا تألق حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي للعديد من الكرات ومساعدة خشباته الثلاث.

وأنقذ ليفاكوفيتش مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة بخارج القدم اليمنى لكانسيلو الى ركنية لم تثمر (19).

وحرم القائم الايمن نجم اتلتيكو مدريد الاسباني جواو فيليكس من منح التقدم للبرتغال برده تسديدته القوية التي ارتدت الى مدافع بوروسيا دورتموند الالماني رافايل غيريرو فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة ابعدها الحارس ليفاكوفيتش الى ركنية لم تثمر (23).

وتابع ليفاكوفيتش تألقه بتصديه لرأسية المخضرم بيبي اثر ركلة ركنية فارتدت منه الى اللاعب نفسه الذي سددها بيمناه ابعدها الحارس بقدميه الى ركنية وهو ملقى على الارض دون تغيير النتيجة (25).

وتدخل القائم الايسر هذه المرة لابعاد رأسية لمهاجم ولفرهامبتون الانكليزي ديوغو جوتا (28)، وتوغل اللاعب نفسه داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر (29).

وحرم القائم الايمن غيريرو من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية من خارج المنطقة فارتدت الى قدمي الحارس وتحولت الى ركنية (34).

ونجح كانسيلو في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (41).

وعزز جوتا تقدم البرتغال مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من غيريرو فتوغل داخل المنطقة وهيأها لنفسه ببطنه وسددها زاحفة بيمناه داخل المرمى (58).

وأضاف فيليكس الهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة لم تنفع معها محاولة الحارس ليفاكوفيتش (70).

وسجل بتكوفيتش، بديل أندري كراماريتش، الهدف الوحيد للضيوف عندما استغل تمريرة داخل المنطقة من أنتي ريبيتش سددها زاحفة بيمناه داخل مرمى حارس ليون الفرنسي انطوني لوبيش (90+1).

وأعاد أندريه سيلفا، بديل فيليكس، الفارق الى سابق عهده عندما استغل كرة رأسية لبيبي اثر ركلة ركنية وتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (90+4).

© 2020 AFP