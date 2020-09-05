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ريبورتاج: انطلاق الدورة الـ46 من مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في فرنسا

النجمة الفرنسية فانيسا بارادي في دوفيل شمال فرنسا. 4 سبتمبر/أيلول 2020. © فرانس24.

انطلق الجمعة مهرجان السينما الأمريكية في نسخته الساسة والأربعين في مدينة دوفيل الفرنسية كما جرت العادة، لكن من دون مشاركة غالبية النجوم الأمريكيين بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. وتترأس دورة هذا العام الممثلة والمغنية الفرنسية الشهيرة فانيسا بارادي. أما بالنسبة للأفلام المشاركة، فقد تم انتقاء عدة أفلام من مهرجان كان السينمائي الذي لم يرى النور هذه السنة، إلى جانب عرض استثنائي لثلاثة أفلام رسوم متحركة من مهرجان "آنسي" الفرنسي. هذا، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثالث عشر من شهر أغسطس/آب الجاري.