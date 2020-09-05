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فرنسا: تسجيل نحو تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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حملة للكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة مونبلييه (جنوب فرنسا).
حملة للكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة مونبلييه (جنوب فرنسا). © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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سجلت فرنسا نحو تسعة آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، حسب ما كشفت إحصاءات المديرية العامة للصحة الجمعة.

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سجلت فرنسا 8975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما أفادت المديرية العامة للصحة الجمعة.

وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى 4671، وتستمر أعداد المصابين في المستشفيات في الارتفاع منذ نحو أسبوع.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 30686 شخصا.

والمناطق الأكثر تضررا من الإصابات الجديدة هي مناطق باريس (إيل دو فرانس) وأوفيرني رون آلب (وسط) وبروفانس آلب كوت دازور (جنوب) وأو دو فرانس (شمال).

 

فرانس24

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