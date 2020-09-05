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فيروس كورونا: الهند ثالث دولة تتخطى عتبة 4 ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة والبرازيل

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فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية تشيناي في الهند، 30 أغسطس/آب 2020.
فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية تشيناي في الهند، 30 أغسطس/آب 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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باتت الهند ثالث دولة تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 86432 إصابة جديدة بالفيروس السبت، وهو رقم قياسي جديد للإصابات اليومية عالميا. تأتي القفزة في حالات الإصابة بعد 13 يوما فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة.

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أصبحت الهند ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ كشفت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية أنها سجلت 86432 إصابة جديدة بالفيروس السبت، وهو رقم قياسي جديد للإصابات اليومية على مستوى العالم.

كما زادت حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في الهند بأكثر من ألف لتصل إلى 69561 شخصا السبت.

وزادت الإصابات في أنحاء البلد بما في ذلك العاصمة نيودلهي وولايتا كارناتاكا ومهاراشترا الكبيرتان.

تأتي القفزة في حالات الإصابة بعد 13 يوما فقط من وصول الهند إلى ثلاثة ملايين حالة، في تسارع حاد للإصابات مقارنة مع مدة تتجاوز 100 يوم قبل تسجيل المليون حالة السابقة.

وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر، إذ تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش اقتصاد يعاني من انكماش حاد.

 

فرانس24/ رويترز

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