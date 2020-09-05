فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من 875 ألف شخص في العالم منذ ظهوره

كشف إحصاء لوكالة فرانس برس السبت استنادا إلى مصادر رسمية، أن فيروس كورونا قد أودى بحياة ما لا يقل عن 875,703 أشخاص في العالم، منذ الإعلان عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 875,703 أشخاص في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 11,00 ت غ السبت.

كما أظهر إحصاء لوكالة رويترز من جهة أخرى، أن أكثر من 26.69 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 187,777 وفاة. تليها البرازيل مع 125,502 وفاة ثم الهند مع 69,561 وفاة والمكسيك مع 66851 وفاة وبريطانيا مع 41537 وفاة.

هذا، وأصبحت الهند ثالث دولة في العالم تتخطى عتبة أربعة ملايين إصابة بعد إحصاء رقم قياسي جديد بلغ 86432 إصابة جديدة السبت في الدولة التي يبدو أن الوباء لا يتراجع فيها.

لقاح كورونا

وفي إطار مساعي أكثر من جهة في العالم إيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا، فإن سعر اللقاح المستقبلي الذي تطوره مختبرات "سانوفي" و "جي. إس. كيه" ضد كوفيد-19 "لم يتم تحديده بعد" ولكنه سيكون "أقل من عشرة يورو" للجرعة، بحسب رئيس مجموعة سانوفي في فرنسا أوليفيه بوغيلوت.

في المقابل، أعلنت الشركة البريطانية السويدية المنافسة "أسترازينيكا" سعر 2,50 يورو لكل جرعة من لقاحها.

مزيد من الخسائر!

وعلى صعيد الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها أغلب الشركات في العديد من دول العالم جراء الوباء، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستلغي 1150 وظيفة إضافة إلى 3550 وظيفة تم إعلانها بالفعل "لضمان بقاء" الشركة التي يملك الملياردير ريتشارد برانسون 51 بالمئة منها، ودلتا إيرلاينز 49 بالمئة.

من جانبها، أعلنت الهيئة التي تمثل قطاع السياحة في إيطاليا أن صيف 2020 هو "صيف منسي للسياحة" في البلاد، مع تسجيل 148,5 مليون ليلة مبيت، ما يقل بأكثر من 65 مليون عن العام 2019 وانخفاض في حجم مبيعات الشركات بمعدل 37,5 بالمئة.

وتساهم السياحة، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تحقيق يتوج بجائزة "فيزا دور نيوز"

وعلى الصعيد الثقافي، توج المصور الإيطالي فابيو بوتشياتيللي السبت بجائزة "فيزا دور نيوز"، وهي أرفع جائزة في مهرجان "فيزا بور ليماج" في مدينة بيربينيان (جنوب فرنسا)، عن تحقيق أجراه في مدينة بيرغامو الإيطالية، بؤرة تفشي الوباء في أوروبا.

وصور في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا، معاناة المرضى على أسرتهم محاطين بمقدمي الرعاية الذين يرتدون ثيابا بيضاء، فضلا عن الجنازات والمستشفيات المكتظة خلال الأسابيع الأولى من الوباء.

مظاهرات ضد العزل في أستراليا

وفي أستراليا، أعلنت الشرطة أنها اوقفت السبت في ملبورن، ثاني مدن البلاد، عشرات المتظاهرين ضد القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19 في عدة مدن في البلاد.

وتمت الدعوة للتجمع غير القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب جماعات تؤمن بنظريات المؤامرة المتعلقة بفيروس كورونا، وتدعو إلى إنهاء إجراءات الاحتواء.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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