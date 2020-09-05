لبنان: البنك الدولي يوقف تمويل مشروع "سد بسري" الذي عارضه مدافعون عن البيئة

قرر البنك الدولي وقف تمويل مشروع بناء "سد بسري" المثير للجدل في لبنان، حسبما أعلنت المؤسسة المالية الدولية السبت مشيرة إلى أنها أبلغت الحكومة اللبنانية هذا القرار وسببه الرئيس وهو عدم إنجاز البنود التي تشكل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد. ولطالما عارض ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية هذا المشروع الذي كان يهدف لتوفير مياه الشرب للعاصمة بيروت.

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أعلن البنك الدولي السبت في بيان أنه أبلغ الحكومة اللبنانية وقف تمويله لمشروع بناء "سد بسري" المثير للجدل.

وكان الهدف من هذا المشروع توفير مياه الشرب لبيروت وعارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية، وقال بيان البنك إن إيقاف التمويل جاء "لعدم إنجاز" السلطات شروطا مسبقة للبدء ببنائه.

ورحب ناشطون وسكان رفضوا مصادرة أراضيهم في المنطقة بقرار اعتبر بمثابة "ضوء" في عتمة الأزمات المتتالية التي تحل على لبنان، بعدما قضوا سنوات من التحركات المطالبة بإلغاء مشروع السد لما كان سيترتب عليه من قطع آلاف الأشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت، فضلا عن فالق زلزالي نشط يمر في المنطقة.

وكان قرض تمويل المشروع قد أقر في 2014، فيما كان من المقرر بناء السد في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومترا جنوب العاصمة لتأمين مياه الشرب لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.

أسباب القرار

وأعلن البنك الدولي في بيان صباح السبت أنه أبلغ الحكومة اللبنانية "قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد".

وأوضح البنك أن "قيمة الجزء الملغى من القرض تبلغ 244 مليون دولار أمريكي، ويدخل الإلغاء حيز النفاذ فورا".

وعلق البنك الدولي في يونيو/حزيران الماضي المشروع جزئيا، الأمر الذي اعتبره ناشطون انتصارا لهم. وكانت الهيئة المالية الدولية في انتظار رد من الحكومة اللبنانية حيال مسائل أثارت "قلقه" واعتبرها شروطا مسبقة تتضمن الانتهاء "من وضع خطة التعويض الإيكولوجي" كجزء من التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع.

وتتضمن تلك الشروط إعادة التشجير والحد من مخاطر الحرائق، والانتهاء "من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة" و"تواجد المقاول في موقع العمل" في الرابع من سبتمبر/أيلول.

كما أوضح بيان المؤسسة الدولية أن الحكومة اللبنانية لم تعالج تلك المسائل على النحو المطلوب، و"اعتبارا من الموعد النهائي المتفق عليه في الرابع من سبتمبر/أيلول 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحققت"، لذلك قررت المؤسسة إلغاء المشروع.

سقط سد بسري!

تنتهي في هذه اللحظات المهلة التي منحها البنك الدولي للحكومة لاستئناف أعمال سد بسري تحت طائلة إلغاء التمويل. وقد وردنا بأن الإدارة العليا للبنك رفضت أي تمديد إضافي لمشروع السد.

لذلك، نعلن سقوط صفقة السد بإرادة الشعب اللبناني. مبروك!#سقط_سد_بسري #أنقذنا_مرج_بسري pic.twitter.com/jB50Fm2bj9 — Save The Bisri Valley أنقذوا مرج بسري (@savebisri) September 4, 2020

ثاني أكبر سدود لبنان

وتبلغ كلفة مشروع السد 617 مليون دولار، بينها 474 مليونا من البنك الدولي. وكان من المفترض أن يصبح ثاني أكبر سدود لبنان على أن تصل قدرة استيعابه إلى 125 مليون متر مكعب ستتجمع في بحيرة تقارب مساحتها 450 هكتارا. لكن هذه البحيرة كانت ستحل محل الأراضي الزراعية.

ولم يرفع الناشطون وأهالي المنطقة الصوت عاليا فقط خشية على المزارعين وعلى أراضهيم، بل خوفا من أن يحرك الصدع الزلزالي الذي يمر من المنطقة وتسبب عام 1956 بزلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر.

وفي نفس الشأن، طمأن البنك الدولي باستمرار المعارضين مؤكدا وجود مشاريع أخرى لإعادة التشجير قرب المنطقة، كما أنه أكد دائما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مخاطر زلزالية.

وبعد سنوات من التحركات ضد المشروع، أعاد الحراك الشعبي الذي شهده لبنان لأشهر عدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، الروح في الحملة المعارضة لبناء سد بسري. وجرى تنظيم تحركات عدة من اعتصامات ومظاهرات وحتى اقتحام لموقع المشروع.

صباح سقوط #سد_بسري وانتصار الناس والمرج.. وصباح سقوطهم كلهم ✌️ — Salman Andary (@salmanonline) September 5, 2020

"سقطت صفقة الفساد"

وقال رولاند نصور، المنسق العام للحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري "سقطت اليوم صفقة من صفقات الفساد في البلد"، مشيرا إلى أن المشروع "كان تحول ومع تزايد الغضب الشعبي إلى عبء على البنك الدولي، فكان لا بد أن ينسحب منه".

من جانبه، اعتبر إيدي عقل، صاحب أرض استملكتها الدولة دون رضاه في منطقة بسري لبناء السد، أن "القرار بالطبع أمر إيجابي، لكن معركتنا المقبلة تتمثل في استرداد أراضينا من الدولة"، مضيفا "إنه بالطبع بصيص أمل، لكن لا أحد يعرف ماذا تخبئ له الدولة".

وانتشر وسم #سد_بسري على مواقع التواصل الاجتماعية، وكتب أحد المستخدمين باللغة الإنكليزية "وأخيرا تلقينا خبرا سارا في العام 2020"، الذي يراه اللبنانيون عاما سيئا جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع ثم انفجار مرفأ بيروت المروع الشهر الماضي.

جبران باسيل يحذر!

هذا، وكتب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، والذي كان من أبرز مؤيدي المشروع، على تويتر "سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل أهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سد بسري"، مضيفا "ستظهر الحاجة للمياه، عندها لن ينفع البكاء، ولن يجدي إلا تأمين قرض جديد لنعود إلى نفس السد".

سيأتي يوم تطالب فيه الدولة اللبنانية ومعها كل اهالي بيروت وجزين وصيدا والشوف وبعبدا وعاليه بتمويل سدّ بسري؛ سيسقط النكد السياسي وستظهر الحاجة للمياه؛ عندها لن ينفع البكاء، ولن يجدي الّا تأمين قرض جديد لنعود الى نفس السدّ وبنفس الشروط، ولكن بكلفة أعلى بكثير... هكذا أفلسوا لبنانGB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 5, 2020

وجاء قرار إلغاء المشروع فيما يشهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع ووضع معيشي صعب إلى انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها بين 6,7 و8,1 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.

وفي ظل الوضع الراهن، أكد البنك الدولي استعداده للعمل مع الحكومة اللبنانية لتحديد كيفية استخدام مبالغ مشروع سد بسري "بأكبر قدر من الفعالية لتلبية احتياجات الشعب اللبناني".

فرانس24/ أ ف ب

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