نيمار-نايكي: طلاق واسئلة

فاندرلي ألميدا ا ف ب/ارشيف

نيمار خلال تمارينه مع منتخب البرازيل في 16 حزيران/يونيو 2014 في فورتاليزا

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باريس (أ ف ب)

لم يعد نجم كرة القدم نيمار جزءا من اسطول شركة "نايكي" للتجهيزات الرياضية، بعد إعلان العملاق الأميركي نهاية شراكة امتدت 15 سنة. لكن ما هو الحذاء الذي سيرتديه البرازيلي في الموسم المقبل؟

ما هو سبب هذا الطلاق؟ وهل تنجح بوما الساعية للحاق بالعملاقين نايكي وأديداس بتحقيق الصفقة الكبيرة وجذب نيمار كما أشارت الصحف البرازيلية؟

- طلاق مفاجىء؟ -

يؤكّد كريستوف لوبوتي الاقتصادي في مركز القانون والاقتصاد الرياضي في ليموج "لن نعرف ربما السبب الحقيقي الكامن لهذا الفسخ. دون أي شك وخلال المفاوضات، تبيّن أن نايكي لم تكن مستعدة لبذل الجهود المطلوبة من نيمار".

قد يكون لتداعيات فيروس كورونا المستجد دور في ذلك، خصوصا من قبل الشركات الأكثر ازدهارا والحريصة في هذه الفترة على استثماراتها "ولا نعرف متطلبات نيمار" بحسب ما يضيف لوبوتي.

يؤكّد بيتر روهلمان خبير التسويق الرياضي في ألمانيا "انخفضت حصة نايكي في سوق التجهيزات الرياضية في كرة القدم ببطىء، ولكن بثبات على مدى السنوات الثلاث أو الاربع الماضية قبل أزمة فيروس كورونا.. يتعيّن على نايكي أن تفرمل نفقاتها وتوخي الحذر".

دون أي شك يجب تحليل هذا التغيير من خلال تاريخ نيمار الذي ترك برشلونة الاسباني بصفقة قياسية في 2017 (222 مليون يورو) لأنه لم يكن نجم الفريق الأوحد. إذا تأكد العقد يتعيّن على بوما "أن تجعله حجر الزاوية في استراتيجيتها، سيكون نجم بوما" بحسب توقعات لوبوتي. حجة قد يهتم بها نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

- خبطة استراتيجية لبوما؟ -

تملك بوما في محفظتها المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مانشستر سيتي الإنكليزي وميلان الإيطالي بعد الارجنتيني دييغو مارادونا. لكن مع رقم أعمال بلغ 5,5 مليار يورو في 2019، لا يزال بعيدا عن غريميه نايكي (39,1 مليار يورو) وأديداس (نحو 20 مليار يورو). يقدّر لوبوتي ان الفكرة لا تكمن "بمنافستهما، لا أعتقد ذلك".

حتى الآن، وباستثناء العدّاء الجامايكي المعتزل أوساين بولت، لم يكن لبوما استراتيجية نايكي المعتمدة على "التجسيد وتحديد هوية الرياضي"، كما يؤكّد جيروم نوفو رئيس ومؤسس وكالة أدفنت التي تقيس وتحلّل صور الشخصيات.

ومنذ اعتزال عداء سباقات السرعة بولت، لم يبق لدى الشركة الألمانية ضمن لائحة سفرائها من يملك هالة نيمار.

بحال تعاقد نيمار (28 عاما) معها "ستحقق بوما ضربة كبيرة تفجّر عداداتها في العالم" كما يؤكد نوفو.

بدوره، يتابع لوبوتي "هو انتقال مواز لرياضي مثل فيدرر (السويسري روجيه) أو جوردان (الأميركي مايكل)... نحن في سوق متخصصة للنجوم الكبار، فالعرض ضئيل جدا وقليل من اللاعبين يمكنهم تقديم مثل هذه الإمكانات التسويقية".

وتقدّر فيرجيل كاييه الأمينة العامة لاتحاد الشركات الرياضية والدراجات "ستكون خبطة كبيرة لبوما. ستتغيّر أبعادهم".

تلخّص كاييه "يظهر الأمر رغبتهم بأن يكونوا حاضرين. وهكذا يستقرون لفترة طويلة ضمن الثلاثي".

لم يرشح شيء حول قيمة الصفقة الممكنة "لكن يمكننا تقديرها بـ8 مليون يورو (سنويا) بحسب السوق الحالية" كما يضيف روهلمان. وهكذا يكون المبلغ نصف ما يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو من نايكي بحسب وثائق "فوتبول ليكس".

- تعايش في سان جرمان؟ -

بالنسبة للنادي الباريسي وصيف دوري أبطال أوروبا، فان طلاق نيمار مع نايكي، الراعي الرسمي للنادي، ليس أمرا عاديا. ترى كاييه "ليس خبرا جيدا بالنسبة اليهم".

بالطبع فان نيمار ليس الوحيد على شراكة مع راع مختلف عن نايكي. الارجنتيني ليونيل ميسي ملتزم مثلا مع أديداس فيما ناديه برشلونة الإسباني متعاقد مع نايكي.

لكن هذا التشويه الرعائي يأتي في فترة يحاول فيها سان جرمان أن يصبح "رائدا" لأندية نايكي بحسب ما تؤكّد كاييه "من المحبط ألا يكون نجمهم الأول معهم".

في حزيران/يونيو 2019، مدد سان جرمان علاقته الطيبة مع نايكي حتى 2032، موقعا "أكبر عقد رعائي في تاريخه". لم يتم الكشف عن الرقم ، لكن مصدرا قريبا من النادي تحدث عن "أكثر من 75 مليون يورو سنويا".

© 2020 AFP