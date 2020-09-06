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أردوغان يتعهد بمواصلة دعم حكومة الوفاق الليبية خلال لقائه فايز السراج في اسطنبول

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس حكومة الوطني الليبية فايز السراج في اسطنبول. 6 سبتمبر/أيلول 2020.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي برئيس حكومة الوطني الليبية فايز السراج في اسطنبول. 6 سبتمبر/أيلول 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد تعهد أن تواصل بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء مغلق جمعه الأحد مع رئيسها فايز السراج في اسطنبول. وتزامن اللقاء مع بدء اجتماع في المغرب بين نواب يمثلون المعسكرين المتناحرين في ليبيا.

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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن تواصل بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها ومقرها طرابلس، وذلك خلال لقاء مغلق مع رئيسها فايز السراج في اسطنبول، حسبما أعلنت الرئاسة التركية.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اجتماع في المغرب يضم ممثلين للسلطتين الليبيتين المتنازعتين.

ونشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة لكن دون أن يدلي أي منهما بتصريح للصحافيين.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان "صرح خلال الاجتماع بأن تركيا ستواصل تضامنها مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وأكد أن أولوية تركيا هي استعادة الاستقرار في ليبيا بدون مزيد من التأخير".

كما نقلت عن أردوغان قوله إن "سلام ليبيا واستقرارها سيفيدان جيرانها والمنطقة بأسرها بدءا بأوروبا"، مضيفا أن "المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفا مبدئيا في هذا الصدد".

من جانبه، نشر حساب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الليبية على تويتر، صورا لاستقبال الرئيس التركي لرئيس حكومة الوفاق في اسطنبول.

اجتماع الرباط

وتزامن لقاء أردوغان والسراج مع اجتماع في المغرب بين نواب يمثلون المعسكرين المتناحرين في ليبيا. وتجري المحادثات في جلسات مغلقة في مجمع سياحي كبير في مدينة بوزنيقة الساحلية.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المغربي قبل بدء المحادثات "المغرب مستعد ليهيئ فضاء للنقاش بين الليبيين وفق إرادتهم وسنصفق لما سيتفقون عليه". مضيفا "ليس للمغرب أي أجندة ولا أية مبادرة".

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق برئاسة السراج ومقرها في طرابلس، وسلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة حفتر الذي يحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا. وفي 21 أغسطس/آب، أعلنت كل من السلطتين الليبيتين وقفا لإطلاق النار وإجراء انتخابات مقبلة، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية والعربية.

فرانس24/ أ ف ب

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