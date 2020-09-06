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إسرائيل: تظاهرات جديدة في القدس للمطالبة برحيل بنيامين نتانياهو

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صورة أرشيف من مظاهرات بالقدس في 1 أغسطس/آب 2020، للمطالبة برحيل نتانياهو عن السلطة.
صورة أرشيف من مظاهرات بالقدس في 1 أغسطس/آب 2020، للمطالبة برحيل نتانياهو عن السلطة. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ليلى عودة
5 دقائق

تجمع آلاف المتظاهرين مجددا السبت في القدس للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا. وتجمع مئات آخرون في قيصرية أمام منزل نتانياهو الخاص، وأمام تقاطعات طرق في أنحاء عدة من إسرائيل.

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تجمع الآلاف مجددا السبت في القدس، في إطار التظاهرات التي تُنظم أسبوعيا منذ أكثر من شهرين، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتهم بقضايا فساد.

كما تجمع مئات آخرون في قيصرية أمام منزل نتانياهو الخاص، وأمام تقاطعات طرق في أنحاء عدة من إسرائيل.

وعلى هامش تجمع أمام المقر الرسمي لنتانياهو، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وحشد من المتظاهرين. وأشارت الشرطة إلى إصابة اثنين من عناصرها.

ونتانياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.

كما تواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 إثر رفع عدد من القيود بدءا من أواخر نيسان/أبريل. وإسرائيل من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان.

وتجاوز معدل البطالة 20% في الأشهر الأخيرة مقابل 3,4% في شباط/فبراير. وبسبب انخفاض المساعدة الاجتماعية، يواجه جزء كبير من السكان الإسرائيليين صعوبات اقتصادية.

وفاز نتانياهو، زعيم حزب الليكود (يمين)، في الانتخابات الأخيرة في آذار/مارس، وشكل في أعقاب ذلك حكومة ائتلافية مع منافسه الوسطي بيني غانتس من أجل إخراج البلاد من أطول أزمة سياسية في تاريخها.

فرانس24/ أ ف ب

 

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