الإعصار "هايشن" يضرب اليابان والسلطات تدعو لإجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص

أسرة يابانية تحتمي من إعصار "هايشن" داخل مركز إجلاء في كاجوشيما، اليابان في 6 سبتمبر/أيلول 2020.

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى اجتماع طارئ للحكومة لتنسيق استجابتها لإعصار "هايشن" الذي ضرب البلاد الأحد وصنف على أنه "كبير وقوي للغاية". ودعت السلطات إلى إجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص يقطنون خصوصا في كيوشو إحدى جزر اليابان الرئيسية، والتي يتوقع أن يصلها الإعصار خلال الليل.

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ضرب إعصار قوي جنوب اليابان الأحد، وحذر مسؤولون من هطول قياسي للأمطار وهبوب رياح قوية، بما يكفي لاقتلاع أعمدة شبكة الكهرباء وقلب المركبات.

ودفع الإعصار "هايشن" الذي تم تصنيفه على أنه "كبير وقوي للغاية" السلطات للدعوة إلى إجلاء أكثر من ثلاثة ملايين شخص يقطنون المنطقة، خصوصا أولئك في كيوشو (وهي بين جزر اليابان الرئيسية)، والتي يتوقع أن يصل إليها الإعصار خلال الليل.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى اجتماع طارئ للحكومة لتنسيق استجابتها للعاصفة وحذر من فيضانات وانزلاقات أرضية. وقال شينزو "يجب توخي أعلى درجات الحذر جراء إمكان هبوب رياح عاتية وأمواج عالية وارتفاع مستوى المد".

وأضاف المسؤول الياباني "أدعو الشعب الياباني، خصوصا أولئك الذين يعيشون في مناطق معرضة بشكل كبير لخطر فيضان الأنهار أو ارتفاع مستوى المد بالاطلاع بشكل متواصل على المعلومات الواردة والتحرك فورا لضمان سلامتهم".

كميات قياسية من الأمطار!

وتراجعت شدة العاصفة بعض الشيء إذ تحركت غربا بعيدا عن البر الرئيسي، بينما أفادت هيئة الأرصاد اليابانية أنها لن تصدر على الأرجح أعلى مستويات التحذير.

وقال مدير القسم المسؤول عن التوقعات في الهيئة يوشيهيسا ناكاموتو خلال مؤتمر صحفي متلفز "يتوقع أن تهطل كميات قياسية من الأمطار في المناطق التي سيقترب منها الإعصار. قد يتسبب ذلك بانزلاقات أرضية أو بفيضان الأنهار الكبيرة".

وتابع ناكاموتو أن ارتفاع مستوى المد قد يتسبب بفيضانات واسعة في المناطق المنخفضة، خصوصا في محيط مصبات الأنهار.

ومرت العاصفة فوق جزر صغيرة قرب كيوشو بعد ظهر الأحد إذ أظهرت تسجيلات مصورة الرياح العاتية تحني الأشجار بينما هطلت الأمطار بغزارة.

رياح سرعتها 216 كلم/سا!

وعند الساعة 15:00 (06:00 ت غ) كان الإعصار على بعد نحو 110 كيلومترات إلى جنوب غرب جزيرة ياكوشيما، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 216 كلم في الساعة، تعد كافية لقلب المركبات وتحطيم أعمدة شبكة الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتجه نحو الشمال وشمال غرب البلاد ويمر قبالة ساحل كيوشو الغربي من الليل وحتى وقت مبكر الاثنين، قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأصدرت السلطات توجيهات للسكان في أنحاء جزيرة كيوشو الجنوبية البالغ عددهم نحو 2,5 مليون نسمة بإخلاء منازلهم، خصوصا في كاغوشيما ومدينة ميازاكي القريبة.

وشملت أوامر الإخلاء غير الإلزامية في أنحاء البلاد نحو 3,5 مليون شخص، وفق شبكة "إن إتش كي" الوطنية للبث.

LOOK: Typhoon #KristinePH (#Haishen) continues to exhibit a well-formed eye this afternoon - now the strongest typhoon (so far) in 2020!



It is expected to further intensify and could become the STRONGEST typhoon to hit Japan and South Korea in recorded history. pic.twitter.com/TWOQ7QVmsK — EarthShakerPH (@earthshakerph) September 4, 2020

إجلاء وسط مخاوف الوباء

ويذكر أن أوامر الإخلاء في اليابان غير إلزامية على الرغم من أن السلطات تحض السكان بشدة على اتباعها. وبدلا من اللجوء إلى مدارس ومراكز اجتماعية محلية، فضل بعض السكان التوجه إلى الفنادق للتخفيف من خطر تفشي الإصابات بكوفيد-19 في الملاجئ المزدحمة التي خصصتها السلطات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كما دعت السلطات المحلية السكان للتفكير بطرق لتجنّب الملاجئ المزدحمة إن أمكن.

وقالت امرأة في ميازاكي لـ"إن إتش كي" بعدما جلبت عائلتها إلى فندق في المنطقة "أعيش قرب نهر وأردت التوجه إلى مكان آمن وفكرت في فيروس كورونا كذلك".

وتسبب الإعصار بإلغاء نحو 550 رحلة جوية، وفق شبكة "إن إتش كي" الإذاعية الوطنية. وسجلت انقطاعات في الكهرباء في أجزاء من أوكيناوا إضافة إلى كاغوشيما حيث بقي نحو 30 ألف منزل دون كهرباء حتى قبل وصول العاصفة.

🇯🇵 Japon : 🌀 Le typhon #Haishen est passé tout près de l'île d'Amami-Ōshima ce dimanche | Vidéo @native_sea pic.twitter.com/Oa8eXDmacS — Alexandre (@alex_le_bars) September 6, 2020

تويوتا تعلق أنشطتها

وأعلنت تويوتا أنها ستعلق العمليات في ثلاثة مصانع في كيوشو حتى مساء الاثنين، بينما أفادت تقارير بأن شركات أخرى بينها كانون وميتسوبيشي إلكتريك تخطط لاتخاذ إجراءات مشابهة.

كما أجبر "هايشن" خفر السواحل الياباني على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة الذين فقدوا جراء غرق سفينة شحن بفعل عاصفة أخرى، بعدما تم إنقاذ شخصين من أفراد الطاقم.

وأطلقت سفينة "غالف لايفستوك 1"، التي كان على متنها 6000 بقرة و43 من أفراد الطاقم، نداء استغاثة الأربعاء قرب أمامي أوشيما بينما كان إعصار "مايساك" يمر من المنطقة. وقال مسؤول إن سفن الإنقاذ بقيت في البحر استعدادا لاستئناف عمليات البحث بعد مغادرة الإعصار المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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