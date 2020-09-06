الدوري الأميركي للمحترفين: حامل اللقب يعادل بوسطن ويشعل نصف نهائي الشرقية

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ميامي (أ ف ب)

قلب تورونتو رابتورز حامل اللقب تأخره بمباراتين أمام بوسطن سلتيكس إلى تعادل 2-2، بعد فوزه عليه 100-93 السبت في نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعوّض الكاميروني باسكال سياكام بدايته البطيئة لينهي المباراة برصيد 23 نقطة و11 متابعة. واضاف زميله الموزع المتألق كايل لاوري 22 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة بينها 4 ثلاثيات.

ويسعى تورونتو إلى تحقيق فوز ثالث تواليا الاثنين ليتقدم للمرة الاولى في السلسلة المقامة في فقاعة أورلاندو، على غرار باقي مباريات الأدوار الإقصائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بعد يومين من تسجيل البريطاني أو جي أونونوبي سلة ثلاثية قاتلة منحت رابتورز الفوز، قدّم الفريق الكندي مباراة دفاعية قوية واجبر بوسطن على الاكتفاء بنسبة 20% من التسديد من خارج القوس، فيما نجح بتسجيل 17 ثلاثية على ملعب "إي أس بي ان وايد وورلد اوف سبورتس كومبليكس".

قال سياكام "يبدو وكأننا ننطلق من جديد.. نواجه فريقا رائعا. لن تكون الأمور سهلة. نعرف ذلك. لذا يجب أن نتابع العمل الجاد".

ورأى زميله لاوري أن فريقه لا يمكنه الاسترخاء بعد تحقيق فوزين متتاليين "يجب أن نستمر بالتركيز على كل استحواذ، كل مباراة. نعرف مدى قساوة هؤلاء الشبان".

وفي نصف نهائي المنطقة الغربية، عادل دنفر ناغتس السلسلة 1-1 أمام لوس أنجليس كليبرز بفوزه عليه 110-101.

© 2020 AFP