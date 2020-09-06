الولايات المتحدة: تشكيل هيئة محلفين في نيويورك للتحقيق في وفاة رجل أسود بروتشستر بعد احتجازه

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متظاهرون في مدينة روتشستر (ولاية نيويورك) يحتجون بعد نشر فيديو يظهر اعتقال رجل أسود توفي بعد احتجازه. 4 سبتمبر/أيلول 2020.

أعلنت النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس السبت أنها بدأت تشكيل هيئة محلفين كبرى للتحقيق في قضية رجل أسود توفي في مارس/آذار الماضي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر (ولاية نيويورك) غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة.

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بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس السبت تشكيل هيئة محلفين كبرى للتحقيق في قضية رجل أسود اسمه دانيال برود توفي بعدما وضع ضباط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة، في مارس/آذار الماضي.

وقالت جيمس: "عانت عائلة برود وسكان روتشستر من ألم وحزن شديدين. سيتحرك مكتبي على الفور لتشكيل هيئة محلفين كبرى في إطار تحقيقنا الشامل في هذه المسألة".

وتوفي الرجل بعد الواقعة بأسبوع داخل مستشفى. وجرى إيقاف سبعة ضباط عن العمل الخميس بسبب الواقعة.

تقرير الطبيب الشرعي خلُص إلى أن الرجل قُتل نتيجة "مضاعفات اختناقه وهو مقيد" مع عامل آخر مساعد وهو التسمم بعقار فينسيكليدين.

"ارفعوا هذا ...عن وجهي!".. "انتم تقتلونني!"

واندلعت احتجاجات في روتشستر التي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس/آذار الماضي.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط يغطون رأس برود، للحيولة على ما يبدو دون نقله عدوى فيروس كورونا، وهو يجثو عاريا ومكبلا في قارعة الطريق.

وأظهر تسجيل الفيديو أيضا الضباط وهم يضعون وجه برود في الأرض، وأمكن سماع الرجل وهو يصرخ قائلا "ارفعوا هذا ...عن وجهي!" و"انتم تقتلونني!" في إشارة إلى غطاء الرأس بينما أمكن سماع الضباط يقولون "اهدأ" و "توقف عن البثق".

فرانس24/ رويترز

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