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بريطانيا: شرطة برمنغهام تعلن عن "حادث كبير" بعد طعن وإصابة عدد من الأشخاص

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عنصر من قوات الأمن أمام مقر شرطة برمنغهام، ثاني مدن انكلترا.
عنصر من قوات الأمن أمام مقر شرطة برمنغهام، ثاني مدن انكلترا. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
5 دقائق

أعلنت الشرطة البريطانية فجر الأحد أن عددا من الأشخاص قد تعرضوا للطعن في وسط برمنغهام ثاني مدن انكلترا، مشيرة إلى "حادث كبير". وأفادت: "نحن على علم بوجود عدد من الجرحى، لكننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يمكننا من تحديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم".

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تعرض عدد من الأشخاص للطعن في وسط برمنغهام ثاني مدن انكلترا، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد مشيرة إلى "حادث كبير" من دون التمكن حتى الساعة من تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وقالت الشرطة في بيان إنها تلقت بلاغا الأحد عند الساعة 00,30 بالتوقيت المحلي (23,30 ت غ) بشأن تعرض أشخاص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير في المنطقة ذاتها.

وأفادت: "نحن على علم بوجود عدد من الجرحى، لكننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يمكننا من تحديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم". وأضافت: "لكن جميع أجهزة الطوارئ تعمل بشكل مشترك في الموقع وتضمن حصول الجرحى على الرعاية الطبية".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزة البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية "لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء. لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث في هذه المرحلة المبكرة".

فرانس 24/ أ ف ب

 

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