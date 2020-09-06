تونس: مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في اعتداء "إرهابي" بالسكين في مدينة سوسة السياحية

أ ف ب/ أرشيف

قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي وأصيب آخر بجروح الأحد في اعتداء "إرهابي" بالسكين في وسط مدينة سوسة السياحية (شرق البلاد)، كما أكد لمتحدث باسم الحرس حسام الدين الجبالي. وقد وقعت العملية الإرهابية فيما كان الرجلان يقومان بدورية أمنية.

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أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي أن عنصرا من الحرس الوطني قُتل الأحد في اعتداء "إرهابي" في وسط مدينة سوسة السياحية (شرق تونس)، فيما أصيب زميله بجروح.

وقال الجبالي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين في وسط مدينة سوسة من طرف إرهابي" مضيفا أن "واحدا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وفي وقت لاحق، قال مسؤول أمني لرويترز إن قوات الشرطة التونسية قتلت ثلاثة "إرهابيين" بعد عملية الطعن.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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