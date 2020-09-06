جائزة ايطاليا الكبرى: الفرنسي غاسلي يحقق باكورة انتصاراته بعد سباق دراماتيكي

ميغيل ميدينا مصدر/ا ف ب

الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفاتاوري-هوندا يحقق باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد في جائزة إيطاليا الكبرى في السادس من ايلول/سبتمبر 2020

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مونزا (إيطاليا) (أ ف ب)

حقق الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفاتاوري-هوندا باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق دراماتيكي في جائزة إيطاليا الكبرى الاحد، المرحلة الثامنة من بطولة العالم، على حلبة مونزا العريقة التي شهدت حادثا لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ادى الى ايقاف السباق لدقائق عدة، وعقوبة عشر ثوان للبريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب الذي انطلق من المركز الاول.

وحل الاسباني كارلوس ساينز سائق ماكلارين-رينو ثانيا فيما حقق الكندي لانس سترول سائق رايسينغ بوينت-مرسيدس المركز الثالث ليغيب فريق مرسيدس للمرة الاولى هذا الموسم عن منصة التتويج بعد ان انهى هاميلتون السباق سابعا وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا.

وهي المرة الاولي التي يحقق فيها فرنسي فوزا في بطولة العالم منذ العام 1996 حين فاز اوليفييه بانيس في سباق موناكو.

وقال غاسلي (24 عاما) بعد الفوز "انه امر لا يصدق، لا أعتقد أنني أستوعب ما يحصل حاليا، كان سباقا جنونيا، واستفدنا من العلم الأحمر".

وتابع "فعلنا الكثير في الأشهر ال18 الأخيرة، صعدت على منصة التتويج للمرة الاولى الموسم الماضي وكنت مذهولا والآن فوزي الاول في مونزا، أحاول استيعاب ذلك".

وشهد السباق حادثا قويا للوكلير في اللفة 25 واصطدامه بحائط الإطارات ما أدى الى رفع العلم الأحمر وتوقف السباق ودخول السيارات الى المرآب لرفع السيارة عن الحلبة.

وكان سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات خرج من اللفة السابعة بعد عطل في المكابح، في سباق كابوسي لفيراري في معقله.

ورغم أن هاميلتون بطل العالم ست مرات كان متصدرا للسباق قبل التوقف لنحو 25 دقيقة الا انه تعرض لعقوبة الخصم عشر ثواني لدخوله المرآب عندما كان مغلقا.

وكان سترول ثانيا خلف هاميلتون بعد الانطلاق الثاني اثر الاستئناف فيما كان غاسلي ثالثا، الا ان الاخير نجح في تجاوزه مع الانطلاق مستفيدا من دخول هاميلتون الى المرآب لينفذ عقوبته ويمضي قدما ويفوز بالسباق.

وبقي هاميلتون الذي حقق خمسة انتصارات هذا الموسم في صدارة ترتيب السائقين بفارق شاسع عن بوتاس والهولندي ماكس فيرشتابن الذي اضطر للانسحاب من السباق.

© 2020 AFP