فلاشينغ ميدوز: استبعاد ديوكوفيتش لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخطوط

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نيويورك (أ ف ب)

تم استبعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الاربع الكبرى بشكل مثير، بسبب توجيهه كرة باتجاه احد حكام الخطوط خلال مباراته مع الاسباني بابلو كارينو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاحد.

وكان ديكوفيتش خسر ارساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الاولى. وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت بعنف احدى حكمات الخطوط التي اطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة بعد ان اصيبت في عنقها.

وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما اذا كانت على ما يرام وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة اعلان كارينيو بوستا فائزا في المباراة.

وتقدم ديوكوفيتش 5-4 في المباراة وحصل على 3 كرات على ارسال منافسه ليحسم المجموعة الاولى في صالحه لكن كارينو انقذ الموقف في كل مرة وعادل النتيجة 5-5 قبل ان يكسر ارسال ديوكوفيتش ويتقدم عليه 6-5 ما استدعى لحظة الغضب من الاخير والتي كلفته غاليا.

ودخل ديوكفويتش المباراة وهو لم يخسر في 26 مباراة منذ مطلع العام الحالي وكان يمني بإحراز لقبه الكبير الثامن عشر في مسيرته والاقتراب من رقم الاسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20) وكلاهما غاب عن البطولة الاول بقرار شخصي منه نظرا للاجراءات الصحية المواكبة للبطولة الاميركية بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني بداعي الاصابة التي ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

© 2020 AFP