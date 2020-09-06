مقتل عنصر أمن في هجوم "إرهابي" وإرداء ثلاثة مهاجمين بسوسة في شرق تونس

بشير بالطيب ا ف ب

الشرطة الجنائية التونسية تكشف على موقع هجوم على عنصرين من الحرس الوطني في 6 أيلول/سبتمبر 2020 في مدينة سوسة في جنوب العاصمة تونس

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سوسة (تونس) (أ ف ب)

قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي صباح الأحد هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة فرانس برس.

ويعيد كل اعتداء البلاد إلى ذكرى سلسلة اعتداءات انتحارية نُفّذت قبل انتفاضة العام 2011. وشهدت مدينة سوسة خصوصاً اعتداءً جهادياً دامياً عام 2015.

وقال المتحدث حسام الدين الجبالي إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحداً منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين مشيراً إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".

ووقع الهجوم وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية، وفق المصدر نفسه الذي أكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.

- صعود الحركات الجهادية -

ويعود آخر هجوم من هذا النوع إلى السادس من آذار/مارس الماضي عندما قُتل شرطي وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح في هجوم انتحاري مزدوج ضد قوات أمنية تتولى حماية السفارة الأميركية في تونس.

وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، واجهت تونس صعود الحركات الجهادية المسؤولة عن مقتل عشرات الجنود وعناصر الشرطة وكذلك عدد كبير من المدنيين و59 سائحاً أجنبياً بينهم حوالى أربعين في سوسة عام 2015.

في أيلول/سبتمبر 2012، هاجم مئات المتظاهرين معظمهم من المحسوبين على التيار السلفي السفارة والمدرسة الأميركيتين احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وقُتل أربعة أشخاص فيما أُصيب العشرات أثناء مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

وتحسّن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الأخيرة.

لكن الهجمات على قوات الأمن لا تزال تحصل خصوصاً في المناطق الجبلية الواقعة على الحدود مع الجزائر وفي بعض الأحيان في العاصمة تونس.

في أواخر حزيران/يونيو 2019، استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم الدولة الإسلامية عنصري شرطة في وسط تونس وأمام ثكنة عسكرية وأسفر عن مقتل شرطي.

وبالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، نفّذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هجمات دامية خلال العقد المنصرم. وفي أواخر شباط/فبراير، أكد تنظيم القاعدة مقتل القيادي التونسي سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبي عياض" وهو مؤسس "تنظيم أنصار الشريعة" وهو التنظيم الجهادي التونسي الرئيسي المقرب من القاعدة والمتهم خصوصاً بالتخطيط لأعمال العنف ضد السفارة الأميركية عام 2012.

© 2020 AFP