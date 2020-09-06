مقتل عنصر أمن وثلاثة مهاجمين في اعتداء "إرهابي" في سوسة في شرق تونس

فتحي بلعيد ا ف ب/ارشيف

عنصر أمن تونسي في صورة التقطت في 11 ايار/مايو 2016 في منطقة قريبة من تونس العاصمة خلال مطاردة اسلاميين متطرفين مشتبه بهم

إعلان اقرأ المزيد

تونس (أ ف ب)

أعلن الحرس الوطني التونسي أن مسلّحين يحملون سكاكين قتلوا عنصراً من الحرس الوطني وتسببوا بجرح آخر الأحد في اعتداء "إرهابي" في مدينة سوسة في شرق تونس، قبل إرداء قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي لوكالة فرانس برس إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحداً منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية مضيفاً أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".

وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات جهادية في السنوات الأخيرة، قُتل خلاله 38 شخصاً معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار في فندق.

© 2020 AFP