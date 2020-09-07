إسماعيل هنية يلتقي حسن نصر الله في أول زيارة له للبنان منذ حوالي 30 عاما

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأحد الأمين العام لحزب الله، الذي استقبله في مكان لم يكشف عنه، وذلك على هامش أول زيارة لهنية إلى لبنان منذ قرابة 30 عاما. وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أنه جرى خلال هذا اللقاء استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا...". وتأتي هذه الزيارة في أعقاب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث اعتبر هنية أن "التطبيع لا يمثل شعوب الأمة وضميرها، ولا تاريخها وميراثها".

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قناة المنار التابعة لحزب الله أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله استقبل الأحد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الذي يزور لبنان، لمناقشة التطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

ويوجد هنية في لبنان منذ الأربعاء في أول زيارة له إلى البلاد منذ قرابة ثلاثين عاما، وتأتي هذه الزيارة بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل المعلن عنه في 13 آب/أغسطس.

ونشرت قناة المنار صورا يظهر فيها نصرالله وهنية جالسين ويضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت أنه "جرى استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا (...) مشاريع التطبيع الرسمي العربي" مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على "متانة" العلاقة بين حزب الله وحركة حماس وكذلك على "ثبات محور المقاومة"، في إشارة إلى الحزب وحلفائه وخصوصا إيران في مواجهة إسرائيل.

ولم يُذكر مكان ولا تاريخ اللقاء. ونادرا ما يظهر نصرالله بشكل علني ولا يعرف مكان وجوده.

ووصل هنية الأربعاء إلى بيروت، وزار مسؤولين عديدين، كما شارك الخميس في اجتماع موسع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث خطط الضم والتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.

وزار هنية الأحد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، حيث استقبله حشد كبير بينهم من توافد من مخيمات أخرى في لبنان.

وجرى رفع هنية على الأكتاف بمجرد دخوله المخيم على وقع الهتافات والزغاريد وسط إجراءات أمنية مشددة للفصائل الموجودة في المخيم. وارتدى عناصر من حركة حماس لباسا أسود وأحاطوا بهنية خلال تجوله.

وقال هنية في كلمة أمام الحشد "كانت مسافة الصواريخ قبل فترة بضعة كيلومترات خارج حدود غزة، اليوم المقاومة في غزة تمتلك صواريخ ‘دكت‘ تل أبيب وما بعد تل أبيب".

وتوصلت كل من إسرائيل وحركة حماس بداية الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية وتحاصره إسرائيل، بعد نحو شهر من إطلاق متبادل للنار.

وقال هنية في المخيم، وفق بيان صادر عن حركة حماس، إن "التطبيع لا يمثل شعوب الأمة وضميرها، ولا تاريخها وميراثها"، مؤكداً رفضه للتوطين ولفكرة "الوطن البديل".

ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان، ويعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

وتقدر الحكومة اللبنانية وجود أكثر من 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، فيما تفيد تقديرات غير رسمية عن 500 ألف.

فرانس24/ أ ف ب

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