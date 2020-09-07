إصابة لاعبي مانشستر سيتي محرز ولابورت بفيروس كورونا المستجد

لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الاجماء قبل مباراة فريقه ضد ريال مدريد في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في مانشستر في السابع من آب/أغسطس 2020.

اولي سكارف تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف