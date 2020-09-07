تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#تونس
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

إصابة لاعبي مانشستر سيتي محرز ولابورت بفيروس كورونا المستجد

نشرت في: آخر تحديث:

لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الاجماء قبل مباراة فريقه ضد ريال مدريد في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في مانشستر في السابع من آب/أغسطس 2020.
لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الاجماء قبل مباراة فريقه ضد ريال مدريد في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في مانشستر في السابع من آب/أغسطس 2020. اولي سكارف تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف
1 دقائق
إعلان

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.

وقال "لم تظهر اعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 ايلول/سبتمبر.

© 2020 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.