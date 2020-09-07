الملك السعودي يدعو في اتصال مع ترامب لحل "عادل" للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي

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الرياض (أ ف ب)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الرياض حريصة على التوصل إلى حل "دائم وعادل" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، في وقت تحث واشنطن دولا عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

بالمقابل أشاد ترامب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي بقرار المملكة السماح للرحلات بين الإمارات وإسرائيل بعبور أجوائها بعد الاتفاق التاريخي بين أبوظبي وتل ابيب على تطبيع العلاقات برعاية أميركية، وهو الاول في منطقة الخليج والثالث على مستوى الدول العربية.

وتشدد الرياض على أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، علما أن الفلسطينيين اعتبروا الاتفاق الإماراتي الاسرائيلي "خيانة" لقضيتهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن الملك سلمان أكد في اتصال أجراه مع ترامب مساء الأحد "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام".

وأشار في الوقت ذاته إلى "تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الاميركية لإحلال السلام".

وكانت السعودية أكّدت الأربعاء الماضي أنّها واقفت على السماح لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد أول رحلة تجارية إسرائيلية لأبوظبي عبرت في سماء المملكة مطلع الأسبوع.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، أشاد ترامب خلال الاتصال الهاتفي بالخطوة السعودية وأكّد على أهمية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وبحث مع العاهل السعودي "سبل تعزيز الأمن والازدهار" في المنطقة.

وسارعت الرياض إلى التأكيد على أن فتح الاجواء أمام الطائرات الاسرائيلية "لن يغير مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني" والقائمة على مبادرة السلام العربية التي تنص على أن لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وتحث الولايات المتحدة الدول العربية على الاحتذاء بالإمارات في التوصل لاتفاقات مع إسرائيل.

غير أنّ المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول العربية، تواجه حسابات سياسية أكثر حساسية من الإمارات.

ولن ينظر الفلسطينيون ومؤيدوهم إلى الاعتراف الرسمي بإسرائيل في حال حصوله على أنه خيانة لقضيتهم فحسب، بل سيضر أيضًا بصورة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي، علما أن مؤشرات التقارب بين الدولتين تتزايد منذ تسلم ولي العهد منصبه في 2017.

وإلى جانب عملية السلام في المنطقة، حث ترامب العاهل السعودي على "رأب الصدع" في الخليج، في إشارة إلى أزمة قطع السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة.

ويرى خبراء أن ترامب يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط الدبلوماسية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

© 2020 AFP