الملك سلمان يؤكد لترامب "حرص" السعودية على التوصل "لحل دائم وعادل" للقضية الفلسطينية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. 14 يناير/كانون الثاني 2019.

شدد العاهل السعودي الملك سلمان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجراها معه الأحد على "حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وينسجم الموقف السعودي مع مبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة في 2002. ويأتي هذا الاتصال في أعقاب التطبيع الإماراتي مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي أجراه الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المملكة حريصة على التوصل إلى "حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية"، وصفه بأنه "المنطلق الأساسي لمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وجاء هذا الاتصال في أعقاب اتفاق تاريخي بوساطة الولايات المتحدة الشهر الماضي، وافقت الإمارات بموجبه على أن تصبح ثالث بلد عربي بعد مصر والأردن يقيم علاقات مع إسرائيل.

وطرحت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002، وعرضت فيها الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقها مع الفلسطينيين على إقامة دولتهم وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، لكن المملكة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستسمح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، بما في ذلك رحلات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالها الجوي.

فرانس24 / رويترز

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