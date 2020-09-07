بطولة مصر: بيراميدز يعلن تعاقده مع رمضان صبحي

جون تيس ا ف ب

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القاهرة (أ ف ب)

أعلن نادي بيراميدز المصري الاثنين تعاقده مع الدولي رمضان صبحي جناح هادرسفيلد الإنكليزي بدءا من الموسم المقبل حتى عام 2025.

ونشر بيراميدز عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتقديم اللاعب علّق عليه "تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".

وكانت إعارة صبحي (23 عاما) إلى الأهلي بطل الدوري قد انتهت في 30 حزيران/يونيو الماضي، ليعبّر اللاعب بعدها عن رغبته بالانضمام الى بيراميدز اثر مد وجزر مع فريق بداياته.

وبعد بداية مشواره مع الاهلي في 2014، استهل صبحي مشواره الاوروبي في 2016 عندما انتقل من الأهلي الى ستوك سيتي الانكليزي ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد.

وشارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الاهلي بسبب الإصابة.

وفي فترته الأولى مع الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 هدفا.

ويتصدر الاهلي راهنا ترتيب الدوري المصري مع 65 نقطة من 24 مباراة، مقابل 51 من 25 للزمالك و54 من 25 لبيراميدز. وكان بيراميدز قد تعاقد مع الظهير المخضرم أحمد فتحي (35 عاما) لاعب الاهلي السابق.

© 2020 AFP